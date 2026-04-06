منتخب مصر يستعد لكأس العالم 2026 بمعسكر حاسم ومواجهة البرازيل الودية

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض غمار كأس العالم 2026 بمعسكر تدريبي أخير ومباراة ودية مرتقبة أمام البرازيل، في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في البطولة العالمية.

حدد الجهاز الفني ل منتخب مصر بقيادة حسام حسن موعد المعسكر الأخير للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك. ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر يوم 20 مايو المقبل، في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في مونديال 2026. وتتجه الأنظار نحو هذا المعسكر الذي يمثل المحطة الأخيرة قبل خوض غمار البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية، وتوحيد الصفوف، ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين.

كما يولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، من خلال التدريبات المكثفة والمباريات الودية، لضمان وصولهم إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ويأتي هذا المعسكر في ظل طموحات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تعقد آمالاً عريضة على منتخبها في تحقيق نتائج إيجابية في المونديال، وتقديم أداء مشرف يعكس تطور الكرة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الجهاز الفني إلى إقامة مباراة ودية قبل لقاء البرازيل يوم 7 يونيو، لتكون بمثابة بروفة أخيرة للاعبين، واختبار عملي للخطط التكتيكية التي سيتم الاعتماد عليها في المباريات الرسمية. هذه المباراة الودية ستتيح للمدرب فرصة تقييم أداء اللاعبين في ظروف مشابهة لظروف المباريات الرسمية، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق، والعمل على معالجتها قبل خوض غمار المنافسات القوية في كأس العالم.\يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ودية أمام نظيره البرازيلي يوم 7 يونيو المقبل، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. هذه المباراة تمثل فرصة ذهبية للمنتخب المصري لاختبار قدراته أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية، والوقوف على مدى جاهزيته للمنافسة في المونديال. ويعتبر المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم، ويمتلك تاريخًا حافلاً بالإنجازات، مما يجعل هذه المباراة تحديًا حقيقيًا للاعبي منتخب مصر. سيحرص الجهاز الفني على الاستفادة القصوى من هذه المباراة، من خلال تجربة تشكيلات مختلفة، وتقييم أداء اللاعبين في مواجهة منافس قوي، ووضع الخطط التكتيكية المناسبة. كما تهدف المباراة إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين، وإكسابهم الخبرة اللازمة للتعامل مع ضغوط المباريات الكبيرة، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في البطولة. وبالنظر إلى أهمية هذه المباراة، يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعلًا إعلاميًا واسعًا، مما يزيد من الحماس والإثارة. كما تعكس هذه المباراة طموحات المنتخب المصري في الظهور بمستوى مشرف في المونديال، وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم مصر.\تعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب إسبانيا سلبيا في المباراة التي جرت فى برشلونة استعدادا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا وإسبانيا. هذه المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين في إسبانيا، كانت بمثابة اختبار مهم للاعبي منتخب مصر، للوقوف على مدى قدرتهم على المنافسة على مستوى عالمي. على الرغم من أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، إلا أنها قدمت للجهاز الفني فرصة لتقييم أداء اللاعبين، وتجربة بعض التشكيلات والخطط التكتيكية. كما ساهمت المباراة في إكساب اللاعبين الخبرة اللازمة، والتعود على اللعب في مواجهة منتخبات قوية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المباراة قدرة المنتخب المصري على المنافسة الند للند مع أحد المنتخبات الكبيرة، مما يعزز الثقة بالنفس لدى اللاعبين والجماهير. وتأتي هذه المباراة بعد انتهاء معسكر مارس، الذي خاض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا، سعى خلالهما الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين وتطبيق خطط تكتيكية متنوعة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا. منتخب مصر للناشئين يخسر أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا. شوط أول سلبي لمنتخب مصر للناشئين والجزائر بتصفيات شمال إفريقيا. تشكيل منتخب مصر ضد الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا. ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من اللقاء المرتقب أمام البرازيل، من خلال تعزيز الانسجام بين اللاعبين ورفع مستوى الأداء الجماعي، خاصة أن المنافس يُعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب المونديال. كما تمثل المباراة اختبارًا مهمًا لقياس جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب تجربة بعض التشكيلات والعناصر الجديدة التي قد يعتمد عليها المنتخب خلال البطولة





