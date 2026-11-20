حقق المنتخب المصري للمصارعة إنجازا تاريخيا بتصدره منافسات المصارعة الحرة والرومانية تحت 15 سنة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية بـشرم الشيخ برصيد 18 ميدالية.

حقق المنتخب المصري للمصارعة إنجازا استثنائيا بتتويجه بالمركز الأول في منافسات المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية تحت سن الخامسة عشرة خلال النسخة السابعة والثلاثين من بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة لعام 2026. جاء هذا التتويج في العاصمة السياحية شرم الشيخ التي استضافت المنافسات الرياضية الكبرى على مدار الفترة من 19 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2026، ليؤكد تفوق النخبة المصرية في ساحة المنافسة الدولية.

الإنجازات التفصيلية للمنتخب المصري

فرض أبطال مصر سيطرتهم الكاملة على ساحة المنافسة من خلال حصد مجموع قوي من الميداليات التي تعكس عمق الخبرة وكفاءة التدريب. في منافسات المصارعة الحرة تحت سن الخامسة عشرة، جمع المنتخب المصري ثماني ميداليات متنوعة، تضمنت خمسة ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية واحدة، لترتفع بذلك الرقعة الإجمالية للإنجازات المصرية.

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وعلى جبهه المصارعة الرومانية لنفس الفئة العمرية، حافظ الفراعنة على تفوقهم بجمع عشرة ميداليات متنوعة، شملت ستة ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية. جمع المنتخب المصري هذه الإنجازات ليحتل الصدارة في كلا الأسلوبين، مما يعكس الاستعداد المتميز للجيل الجديد من الأبطال.

التصريحات الرسمية والجهود التنظيمية

قدم العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، التهاني المباشرة إلى لاعبي المنتخب الوطني على هذا الإنجاز البارز الذي يحافظ على سمعة الرياضة المصرية. أشاد رئيس الاتحاد بالمستوى الفني العالي والروح القتالية المتميزة التي أظهرها اللاعبون طوال فترة المنافسات في شرم الشيخ.

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أكد رئيس الاتحاد أن تصدر مصر للمنافسات ليس مجرد نتيجة عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحجم العمل المنجز داخل منظومة المصارعة المصرية. وشدّد على ضرورة الاهتمام ببناء قاعدة صلبة من الناشئين لاكتشاف المواهب الواعدة وتوفير فرص الاحتكاك الدولي التي تدعم تطورهم.

المنافسة الدولية وتفاصيل البطولة

تضمنت النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة مشاركة نخبة من الأبطال والمواهب الواعدة من ستة عشر دولة حول العالم. شاركت في هذه المنافسات الرياضية الكبرى منتخبات من إنجلترا وروسيا وكوريا وباكستان والعراق والبحرين والسعودية والأردن وتونس وصربيا وبلغاريا وأوكرانيا وإستونيا وأفغانستان وأرمينيا.

شهدت البطولة تنافسا شديدا في مختلف الفئات العمرية التي شملت منافسات تحت سن الخامسة عشرة وتحت السابعة عشرة وتحت العشرين سنة، وصولا إلى منافسات الكبار. تميزت هذه الفعالية بالتقاء مدارس تدريبية مختلفة وخبرات دولية متنوعة على بساط المنافسة الرياضية.

التزامات مستقبلية وبرامج تدريبية

على صعيد متصل، عقد اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اجتماعا رسميا في 19 نوفمبر 2026 بالعاصمة النيجيرية أبوجا لبحث مستجدات الموسم القادم. حضر هذا الاجتماع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الشمالي، كما شارك كل من طارق أبوالعينين عضو مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد.

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اعتمدت الجمعية العمومية برنامجا كاملا للبطولات المقامة في عام 2027، تضمن بطولة المنتخبات النسائية تحت العشرين سنة بتونس في أبريل، وكأس الأندية الفائزة بالكأس بتونس في سبتمبر. كما خططت البطولة لدورات كرة الصالات بالجزائر في أكتوبر وبطولة المنتخبات المدرسية بالجزائر في ديسمبر.