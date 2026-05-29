منتخب مصر يفوز على روسيا بهدف دون رد في مباراة ودية

حقق منتخب مصر الوطني الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 65، بعدما استغل فرصة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك، ليقود الفراعنة للتتويج بالبطولة وسط فرحة جماهيرية كبيرة. وشهدت المباراة تألق مصطفى زيكو الذي نجح في تسجيل أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر خلال ظهوره الأول مع الفراعنة، ليخطف الأنظار ويمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل انطلاق المونديال.

ومستوى مميز أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق أن المهاجم الشاب مصطفى زيكو يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لقيادة هجوم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به أمام منتخب روسيا في بطولة كأس العاصمة الجديدة. وأشار أحمد حسن إلى أن زيكو قد يكون الحل الأمثل في مركز المهاجم الصريح داخل صفوف الفراعنة، خاصة مع قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص بشكل جيد، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركته الأولى بقميص المنتخب الوطني.

وأوضح أحمد حسن أن وجود عمر مرموش في مركز متأخر خلف المهاجم الصريح قد يمنح المنتخب قوة هجومية أكبر، نظراً لما يمتلكه اللاعب من مهارات في صناعة اللعب والاختراق والتسديد من خارج منطقة الجزاء. وأضاف أن اللعب بزيكو كمهاجم متقدم، مع منح مرموش حرية الحركة خلفه، قد يكون أحد الحلول الفنية المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال منافسات كأس العالم 2026.

وكان الفوز الثاني أمام روسيا وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق رسالة إلى ، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف نظيف. وقال الغندور عبر فيديو بثه بحسابه الشخصي فيس بوك: "مبروك لمنتخب مصر الفوز على المنتخب الروسي، دا تاني فوز في تاريخنا، سبق وواجهنا المنتخب مباراتين والإتنين كانوا مباريات ودية".

وأشاد أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم خلال مشاركته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فنية مبشرة للغاية، بعدما ظهر بشكل جيد خلال مباراة الفراعنة أمام منتخب روسيا. وقال أيمن يونس إن حمزة عبد الكريم "ولد رائع ولمساته كويسة ومبشرة"، مشيرًا إلى أن اللاعب يملك شخصية مميزة داخل الملعب، ويستطيع أن يكون من العناصر المهمة للمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة إذا استمر في تطوير مستواه بنفس الجدية والتركيز





