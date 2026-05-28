منتخب مصر يلتقي روسيا في ودية تمهيدية لكأس العالم 2026

المنتخب المصري يواجه روسيا في مباراة ودية على استاد القاهرة الدولي ضمن استعداداته للبطولة العالمية، مع تفاصيل عن التشكيلة، تحضيرات الشباب، وإجراءات حضور الجماهير.

يتوجه منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى اللقاء الودي الأول في معسكره التدريبي الأخير استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 ، حيث سيواجه نظيره الروسي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جاء هذا التحدي ضمن جدول التحضيرات المكثفة التي يشرف عليها المدير الفني حسام حسن، الذي يواجه الآن مجموعة من التساؤلات الفنية حول أفضل تشكيل يمكنه من تحقيق هجوم ناري فعال يليق بمستوى الطموحات الوطنية. وقد أشار محلل رياضي بارز إلى أن الخيارات المتاحة أمام حسام حسن تتراوح بين الاعتماد على اللاعبين المخضرمين ذوي الخبرة الدولية، وإعطاء فرصة للنجوم الصاعدين الذين أظهروا أداءً مميزاً خلال بطولات الأندية الأخيرة.

إن اتخاذ القرار المناسب سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الفريق على الاستفادة من اللقاء الودي كمنصة لتجربة الخطط التكتيكية وتقييم جاهزية اللاعبين قبل الخوض في أوقات البطولة العالمية. من جانب آخر، يجرى تحضير مجموعة الشباب في المنتخب المصري للقاء تنزانيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهو لقاء يعتبره مسؤولو الاتحاد المصري خطوة هامة لتوفير تجربة دولية للكوادر الصاعدة وتعزيز العمق في صفوف المنتخب الأول.

يتيح هذا اللقاء فرصاً لتجربة اللاعبين الصغار في ضغوط المنافسة القارية، كما يساهم في إضفاء طابع التوازن على الخطة العامة للتحضيرات التي تشمل كل الفئات العمرية. وفي الوقت نفسه، تجري فعاليات احتفالية لتكريم اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى الجهاز الفني قبل انطلاق مونديال 2026، حيث أقيمت مباراة شرفية وتوزيع شهادات تقديرية، في إطار تعزيز الروح الجماعية وتعزيز الانضباط داخل المعسكر.

لضمان انسيابية حضور الجماهير ودعم الفريق، تم افتتاح بوابات استاد القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصراً، مع تفعيل نظام FAN ID الذي يفرض على كل مشجع إظهار بطاقة الحجز قبل الدخول. تم تحديد مداخل خاصة لكل فئة من المقاعد لتسهيل تدفق الجماهير وضمان الأمن في الملعب. بالإضافة إلى ذلك، ستنقل القنوات الرياضية شبكة أون تايم سبورت المباراة على الهواء مباشرة لتصل إلى جميع محبي كرة القدم في الوطن العربي.

هذه الجهود الجماعية من الجهات المنظمة واللجنة الفنية تهدف إلى خلق أجواء حماسية ومثالية للمنتخب المصري قبل خوضه أكبر تحدٍ دولي في مسيرته الكروية





