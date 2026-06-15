منتخب مصر يبدأ كأس العالم 2026 بمواجهة نارية أمام بلجيكا

يستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في افتتاحية كأس العالم 2026، بطموح تحقيق فوز تاريخي يعزز فرص التأهل في مجموعة تضم إيران ونيوزيلندا. يدخل الفراعنة المباراة بتشكيلة هجومية بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استغلال سرعة ومهارة اللاعبين لتحقيق بداية قوية.

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026 ، على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

ويدخل الفراعنة هذه المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعون لتحقيق فوز تاريخي على أحد أقوى المنتخبات الأوروبية، من أجل تعزيز فرصهم في التأهل للأدوار التالية. وتأتي أهمية المباراة في ظل قوة المجموعة التي تضم إلى جانب مصر وبلجيكا، منتخبي إيران ونيوزيلندا، مما يجعل كل نقطة ثمينة في سباق التأهل. واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على التشكيل المتوقع الذي سيدفع به في هذه المواجهة المرتقبة.

ومن المتوقع أن يبدأ المباراة كل من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأحمد فتوح وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني في خط الدفاع، بينما يتكون خط الوسط من مروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور، ويقود الهجوم الثلاثي زيكو وعمر مرموش ومحمد صلاح. ويعتمد الجهاز الفني على خبرات اللاعبين الكبار، خاصة محمد صلاح، لقيادة الفريق نحو نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية المشوار.

وتحظى هذه المباراة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، حيث ينتظر المشجعون المصريون رؤية منتخبهم يقدم أداءً قوياً يليق بطموحاتهم في البطولة العالمية. ويسعى حسام حسن لتحقيق فوز ثمين يعزز من فرص التأهل، خاصة أن المباريات القادمة أمام إيران ونيوزيلندا ستكون حاسمة. وتعتبر مواجهة بلجيكا اختباراً حقيقياً لقدرات المنتخب المصري، الذي يمتلك عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق، مثل السرعة والمهارة في الخط الأمامي، والقوة في خط الوسط، والصلابة الدفاعية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال عريضة بتحقيق نتيجة إيجابية تفتح باب التأهل على مصراعيه للفراعنة





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منتخب مصر كأس العالم 2026 بلجيكا حسام حسن محمد صلاح

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