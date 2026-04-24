منتخب مصر للجمباز الفني يحصد لقب البطولة الأفريقية 2026

توج منتخب مصر للجمباز الفني رجال بلقب البطولة الأفريقية للجمباز الفني 2026 المقامة في الكاميرون، فيما حقق عمر العربي الميدالية الذهبية في الفردي العام ومحمد منتصر الفضية، وحصل منتخب آنسات مصر على البرونزية.

احتفل وزير الشباب وال رياضة ، جوهر نبيل، بال إنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر لل جمباز الفني رجال، بتتويجه بطلاً للبطولة الأفريقية لل جمباز الفني لعام 2026، والتي تستضيفها الكاميرون حالياً.

هذا الفوز المذهل جاء بعد أداء استثنائي من المنتخب المصري، حيث تصدروا منافسات الفرق وحصلوا على الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. لم يكن هذا الإنجاز فردياً، بل شهدت البطولة تألقاً فردياً وجماعياً للاعبين المصريين، مما يؤكد على قوة الجمباز المصري وتطوره المستمر. البطل الأولمبي عمر العربي أضاف بريقاً خاصاً للبطولة، حيث نجح في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام، ليؤكد على مكانته كأحد أبرز لاعبي الجمباز في العالم.

ولم يتوقف التألق عند هذا الحد، حيث تمكن محمد منتصر من حصد الميدالية الفضية في نفس المنافسات، مما يعكس المنافسة الشديدة بين اللاعبين المصريين وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج. بالإضافة إلى ذلك، حقق منتخب آنسات مصر إنجازاً مشرفاً بفوزه بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق، مما يؤكد على قوة الجمباز المصري في كلا الجنسين. هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز في تطوير هذا الرياضة ودعم اللاعبين واللاعبات.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أنه يعكس التطور الكبير الذي يشهده الجمباز المصري في الفترة الأخيرة. وأشاد الوزير بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون واللاعبات خلال البطولة، والذي يعكس حجم العمل والجهد المبذول في إعداد الأبطال للمنافسات الكبرى. وأكد أن هذا الفوز هو نتيجة طبيعية للدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، بهدف تعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً قوياً للاعبين واللاعبات لمواصلة العمل الجاد والاجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. كما وجه الوزير التهنئة للاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين على هذا الإنجاز الكبير، مشيداً بالدور الذي يلعبه الاتحاد في تطوير الجمباز المصري ورعاية الأبطال.

وأكد أن الوزارة والاتحاد يعملان يداً بيد لتحقيق أهداف مشتركة، وهي الارتقاء بالرياضة المصرية ورفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية. هذا الفوز ليس مجرد ميدالية ذهبية، بل هو رمز للأمل والتفاؤل للمستقبل، وهو دليل على أن مصر قادرة على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات. إن هذا النجاح الباهر لمنتخب مصر للجمباز الفني يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ هذه الرياضة في مصر. فهو يثبت أن مصر لديها قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين القادرين على المنافسة على أعلى المستويات.

كما أنه يرسل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر هي قوة صاعدة في عالم الرياضة. هذا الإنجاز يستحق الاحتفاء والتكريم، وهو يستحق أن يكون قدوة للأجيال القادمة من الرياضيين المصريين. يجب أن نستثمر في هذا النجاح ونعمل على تطوير الجمباز المصري بشكل مستمر، من خلال توفير الدعم اللازم للاعبين والمدربين، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنظيم المزيد من البطولات والمنافسات. يجب أن نؤمن بقدراتنا ونعمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

هذا الفوز هو فخر لكل مصري، وهو دليل على أن مصر لديها القدرة على تحقيق المستحيل. يجب أن نعتز بهذا الإنجاز ونحافظ عليه، وأن نعمل على تطويره وتنميته، لكي نتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. إن مستقبل الجمباز المصري يبدو واعداً، ومع الدعم المستمر والعمل الجاد، يمكن لمصر أن تصبح قوة عالمية في هذه الرياضة





