منتخب مصر للناشئين يواجه تونس في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 أمام تونس ضمن الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا. ويلتقي المنتخب المغرب يوم 13 نوفمبر.

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 مع نظيره التونسي، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين. وتُقام المواجهة حالياً، ويسعى منتخب مصر للناشئين إلى حسم بداية مشواره في المجموعة بنتيجة إيجابية.

تأتي هذه المباراة في إطار مرحلة تأهيلية تجمع أربعة منتخبات من شمال القارة، إذ يشارك في التصفيات منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر. وكان منتخب ليبيا قد اعتذر عن عدم المشاركة، ما جعل المسابقة تقتصر على المنتخبات الأربعة. ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره المغربي في الجولة الثانية يوم 13 نوفمبر الساعة 6 مساءً.

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تفاصيل تصفيات شمال أفريقيا ومواعيد مباريات مصر

تضم التصفيات منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، فيما اعتذر منتخب ليبيا عن عدم المشاركة في هذه النسخة من المنافسة. وتمنح هذه التصفيات المنتخبات المتأهلة فرصة الوصول إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، وهي البطولة القارية التي تجمع أفضل منتخبات الفئة السنية.

وحددت مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في الجولة الثانية، حيث يلعب المنتخب أمام نظيره المغربي يوم 13 نوفمبر الساعة 6 مساءً. ويمنح هذا التوقيت الجهاز الفني فرصة لمراجعة أداء اللاعبين في الشوط الأول من مواجهة تونس، قبل الدخول في المباراة التالية بعد يومين فقط.

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قائمة لاعبي منتخب مصر للناشئين في البعثة

تضم بعثة منتخب مصر للناشئين 25 لاعباً، وهم كل من مروان أحمد، وياسين نيازي، ومصطفى سمو الدين، والحضري عصام، ومحمد عادل، وعمار عويس، وعمر طارق، وأحمد الراعي، وخالد حسن، وحسين خليفة، وعمر علاء، وزياد مسلم، ومحمد مصطفى، ويوسف علي، وعمار معتمد، ومحمد خالد، ويوسف أنور، وبراء عاطف، وأحمد الخياشي، وحازم عاطف، وياسين مصطفى، وياسين محمد، وحسام حسن، وخالد جمال، وعمر السيد.

وتتيح القائمة الكاملة للمتابعين التعرف على عناصر البعثة الحاضرة في تصفيات شمال أفريقيا، وهي أسماء ستخوض مباراتي تونس والمغرب ضمن الجولة الأولى والثانية. ويعد تنوع المراكز داخل القائمة أحد عناصر الاستعداد لمواجهة منتخبات المجموعة، مع الاعتماد على عدد من اللاعبين الذين يمثلون مواليد 2010 في هذه المرحلة.

الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للناشئين

يرأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور علاء عبدالعزيز، ويتولى عبدالستار صبري منصب المدير الفني للمنتخب. وتضم البعثة المدربين هيثم حسين ومحمد اليماني، فيما يعمل هيثم صالح عبدالجواد مساعداً للمدير الفني للتخطيط والتدريب.

ويضم الجهاز الفني والإداري أيضاً محمد صبحي مدرباً لحراس المرمى، وشادي الشريف مديراً إدارياً، ومحمد لطيف محللاً للأداء. أما الجانب الطبي والبدني، فيمثله الطبيب محمد أكمل، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد محروس، والمدلك عباس حسنين. ويتولى حاتم رضا التنسيق الإعلامي، بينما يتولى إسلام شاكر مسؤولية المهمات.

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وتكشف تركيبة البعثة عن توزيع واضح للمهام بين الإدارة الفنية والطبية والإعلامية، بما يتيح متابعة اللاعبين خلال المباريات وبعدها. ومن المقرر أن تُذاع مباريات منتخب مصر في البطولة عبر شبكة قنوات أون سبورت، وفق ما أعلنته الشبكة، لتتابع الجماهير مواجهتي تونس والمغرب في موعديهما المحددين.