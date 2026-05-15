منتخب مصر لكرة اليد يواجه منتخب أيسلندا في مواجهة ودية جديدة قبل بطولة العالم ‘ألمانيا 2027’

منتخب مصر لكرة اليد يخوض مواجهة ودية جديدة اليوم الجمعة أمام منتخب أيسلندا في إطار الاستعدادات لبطولة العالم ‘ألمانيا 2027’، ضمن خطة الإعداد الفني للبطولة. إصابة هاني سعيد مراقب كرة اليد في حادث مروع عقب مباراة مصر وأيسلندا سبورتنج في مواجهة قوية أمام سموحة بدوري سيدات كرة اليد. موعد المباراة والمكان تقام المباراة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، وتنطلق في تمام الساعة 7 مساءً، في ثاني مواجهات المنتخبين خلال فترة الإعداد الحالية. قائمة المنتخب الوطني تضم عددًا من اللاعبين في مختلف المراكز أبرزهم: حراس المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد الظهير الأيمن: يحيى عمر، محسن رمضان، مهاب سعيد الجناح الأيمن: محمد سند، محمد عماد أوكا لاعب الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جلدو الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال مسعود، محمد مؤمن صفا الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف صانع الألعاب: يحيى الدرع، أحمد خيري، سيف الدرع. هدف المرحلة الحالية هو تجربة أكبر عدد من اللاعبين ورفع الجاهزية البدنية والفنية قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم 2027.

