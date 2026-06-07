منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ودياً بهدفين مقابل هدف في استعدادات المونديال

خسر منتخب مصر ودياً أمام البرازيل 2-1 في كليفلاند، مع تسجيل مصطفى زيكو هدف الفراعنة. المباراة جاءت ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026، حيث يلتقي مصر مع بلجيكا في افتتاحية المجموعات.

أسدل الستار على المواجهة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره البرازيل ي على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 .

ليلة تألق شوبير ومكاسب فنية رغم الخسارة. وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد ندية كبيرة ومحاولات هجومية متبادلة من الجانبين. نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة بفضل الهدفين اللذين سجلهما برونو جيماريش وإندريك، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية رغم الخسارة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا خلال فترات عديدة من المباراة، حيث حاول مجاراة القوة الهجومية للمنتخب البرازيلي وصنع عددًا من الفرص، إلا أن الخبرة والفاعلية الهجومية رجحتا كفة المنافس في النهاية. وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الأخير للمنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب لخوض المنافسات الرسمية.

مجموعة مصر في كأس العالم يخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة يتطلع خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي. في المقابل، جاء المنتخب البرازيلي في مجموعة أخرى تضم منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، حيث يطمح لمواصلة عروضه القوية والمنافسة على اللقب العالمي.

موعد المباراة المقبلة للمنتخب المصري بعد انتهاء الودية أمام البرازيل، يركز المنتخب المصري كامل اهتمامه على ضربة البداية في كأس العالم، حيث يستعد لمواجهة منتخب بلجيكا في أولى مبارياته بالبطولة. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء ينتظر أن يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا لأهميته في تحديد مسار المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة العالمية، إذ يسعى الفراعنة لتحقيق بداية قوية تعزز فرصهم في المنافسة على التأهل من دور المجموعات.

وقد أظهر المنتخب المصري تطورًا ملحوظًا في الأداء تحت قيادة المدرب حسام حسن، حيث اعتمد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة إلى الهجوم. ورغم الخسارة، فإن المباراة كشفت عن نقاط قوة يجب البناء عليها، مثل انضباط خط الوسط وقدرة اللاعبين على مجاراة أحد أفضل المنتخبات في العالم. كما أظهر الحارس محمد الشناوي تألقًا لافتًا بتصدياته الحاسمة التي منعت البرازيل من تسجيل أهداف إضافية.

على الجانب الآخر، أثبت المنتخب البرازيلي أنه لا يزال واحدًا من أقوى المنتخبات في العالم، حيث أظهر جودة فردية عالية وقدرة على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة. ويسعى المنتخب المصري الآن إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة، مثل التراجع الدفاعي في بعض الفترات وإهدار الفرص الهجومية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا التي تمتلك عناصر خبرة كبيرة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تدريبات مكثفة للفراعنة لتحسين الجوانب التكتيكية والبدنية، استعدادًا لخوض غمار المونديال بكل قوة.

وتبقى معنويات اللاعبين مرتفعة بعد هذا الأداء المشرف أمام البرازيل، مما يعزز الآمال في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كرة القدم منتخب مصر البرازيل كأس العالم 2026 مباراة ودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا ضد الجابون.. أوباميانج يخطف الأضواء في تصفيات كأس العالم 2026حقق منتخب الجابون فوزًا ثمينًا على كينيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

Read more »

الإمارات تخطف فوزا مثيرا من كوريا الشمالية فى تصفيات مونديال 2026سقط منتخب كوريا الشمالية ضد الإمارات بنتيجة 2-1، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

Read more »

تعرف على كل المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا 2026 قبل أسابيع الحسمحسم أتالانتا رسميًا تأهله إلى نسخة 2025-2026 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 2-1 على روما في الدوري الإيطالي مساء الإثنين..

Read more »

سندرلاند أحدث الصاعدين للدوري الإنجليزي بعد ليدز يونايتد وبيرنليحجز فريق سندرلاند مقعده في الدوري الإنجليزي الممتاز 'البريميرليج' لموسم 2025/2026، بعد فوزه المثير على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

Read more »

بهزيمة أمام أستراليا.. منتخب السعودية يفقد فرصة التأهل المباشر لكأس العالمفقد منتخب السعودية فرصة التأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام أستراليا 2-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث.

Read more »

بايرن ميونخ يكسر عقدة الـ25 عامًا.. ليلة تاريخية تهز ريال مدريد وتعيد كتابة الأرقام في دوري الأبطالنجح بايرن ميونخ في تحقيق انتصار تاريخي ثمين على حساب ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025–2026.

Read more »