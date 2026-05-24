منتخب مصر للناشئين يواجه منتخب كوت ديفوار اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا يواجه منتخب كوت ديفوار اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى إلى مواصلة المشوار القاري بعد التأهل إلى هذا الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى. المباراة تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستغل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التأهل إلى كأس العالم المقبلة. منتخب كوت ديفوار تأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرًا للمجموعة الثانية، ويصطدم منتخب مصر بمنافس قوي بعد تأهله بفارق نقطة واحدة عن منتخب غينيا. منتخب مصر يعتمد على مجموعة من العناصر المميزة التي ظهرت بصورة جيدة خلال البطولة، وعلى رأسها زياد سعودي، صاحب الهدف الرائع في شباك المغرب. منتخب الناشئين يسعى لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، خاصة بعدما ضمان التأهل للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه إلى كأس العالم.

