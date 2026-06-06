منتخب مصر يواجه البرازيل وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

تستعد المنتخبات الوطنية لمونديال 2026 بمباريات ودية أساسية، ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية ضد البرازيل في أوهايو الأمريكية ضمن برنامج استعدادي يهدف إلى رفع الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم اختبارًا وديًا قويًا عندما يواجه نظيره البرازيل ي في مباراة مرتقبة ستقام في مدينة أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات كلا المنتخبين ل كأس العالم 2026 .

تأتي هذه المواجهة في إطار البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني للفراعنة لرفع جاهزية اللاعبين والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق منافسات المونديال، خاصة في ظل صعوبة المجموعة السابعة التي يقع فيها المنتخب المصري إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. في المباراة الودية السابقة، حقق المنتخب المصري فوزًا معنويًا على روسيا بهدف نظيف، مما منح الجهاز الفني فرصة لاختبار عدد من العناصر الأساسية والبديلة واطمئنة على جاهزية بعض اللاعبين قبل خوض الاستحقاق العالمي.

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