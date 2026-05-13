منتخب الناشئين المصري يستهل مشواره في كأس إفريقيا تحت 17 سنة اليوم أمام الإثيوبي، ويواجه تونس في الجولة الثانية ثم المغرب في العاشرة من مساء 19 من الشهر نفسه.

منتخب الناشئين المصري يستهل مشواره في كأس إفريقيا تحت 17 سنة اليوم أمام نظيره الإثيوبي في الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، على أحد ملاعب مجمع محمد السادس بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة من المجموعة الأولى. كما يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب تونس بتاريخ 16 مايو في الجولة الثانية ثم يختتم مشواره أمام المنتخب المغربي في العاشرة مساء 19 من نفس الشهر. وتعد مشاركة المنتخب الوطني في نسخة الموسم الحالي من البطولة هي الخامسة في تاريخ الفراعنة بالبطولة، حيث شارك من قبل في 4 نسخ، حقق اللقب مرة وحيدة، وحصل على المركز الرابع مرة. خاض المنتخب الوطني 17 مباراة في البطولة، حقق 9 انتصارات وتعادل في 6 وخسر مرتين، سجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا كذلك. على مدار مشاركاته الأربع الماضية أخرج منتخب الناشئين العديد من المواهب للكرة المصرية، بداية من نسخة 1997، والتي شهدت تتويج الفراعنة تحت قيادة المدرب الراحل محمد علي. من منتخب الناشئين ظهور العديد من النجوم على رأسهم أحمد بلال، هاني سعيد، محمد أبو العلا، محمد فضل، أشرف أبو زيد، محمود عبد المنعم كهربا، حمزة عبد الكريم، بلال عطية. ظهور محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، بالإضافة إلى محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي الأسبق. ظهور حمزة عبد الكريم نجم الأهلي المعار إلى برشلونة الإسباني، و بلال عطية نجم الأهلي كذلك الذي اتفق على الانتقال إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني، قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي.

منتخب الناشئين المصري يستهل مشواره في كأس إفريقيا تحت 17 سنة أمام الإثيوبي اليوم، ويواجه تونس في الجولة الثانية ثم ال مغرب في العاشرة من مساء 19 من الشهر نفسه.

شارك الفراعنة في 4 نسخ سابقة، حقق اللقب مرة وحيدة، وحصل على المركز الرابع مرة أخرى. خاض المنتخب الوطني 17 مباراة في البطولة، حقق 9 انتصارات وتعادل في 6 وخسر مرتين، سجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا كذلك. ظهور العديد من النجوم على رأسهم أحمد بلال، هاني سعيد، محمد أبو العلا، محمد فضل، أشرف أبو زيد، محمود عبد المنعم كهربا، حمزة عبد الكريم، بلال عطية.

مشاركة المنتخب الوطني في النسخة الحالية هي الخامسة في تاريخ الفراعنة بالبطولة، حيث شارك من قبل في 4 نسخ، حقق اللقب مرة وحيدة، وحصل على المركز الرابع مرة أخرى. خاض المنتخب الوطني 17 مباراة في البطولة، حقق 9 انتصارات وتعادل في 6 وخسر مرتين، سجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا كذلك. ظهور العديد من النجوم على رأسهم أحمد بلال، هاني سعيد، محمد أبو العلا، محمد فضل، أشرف أبو زيد، محمود عبد المنعم كهربا، حمزة عبد الكريم، بلال عطية.

على مدار مشاركاته الأربع الماضية أخرج منتخب الناشئين العديد من المواهب للكرة المصرية، بداية من نسخة 1997، والتي شهدت تتويج الفراعنة تحت قيادة المدرب الراحل محمد علي. من منتخب الناشئين ظهور العديد من النجوم على رأسهم أحمد بلال، هاني سعيد، محمد أبو العلا، محمد فضل، أشرف أبو زيد، محمود عبد المنعم كهربا، حمزة عبد الكريم، بلال عطية. ظهور محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، بالإضافة إلى محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي الأسبق.

ظهور حمزة عبد الكريم نجم الأهلي المعار إلى برشلونة الإسباني، و بلال عطية نجم الأهلي كذلك الذي اتفق على الانتقال إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني، قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب الناشئين المصري كأس إفريقيا تحت 17 سنة إثيوبيا تونس مغرب مباريات تتويج المركز الرابع مباريات البطولة انتصارات تعادل خسارة تتويج الفراعنة تتويج الفراعنة تحت قيادة المدرب الراحل محمد عل ظهور العديد من النجوم أحمد بلال هاني سعيد محمد أبو العلا محمد فضل أشرف أبو زيد محمود عبد المنعم كهربا حمزة عبد الكريم بلال عطية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام إثيوبيا في افتتاح أمم أفريقيا والقنوات الناقلةيستعد منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف لخوض أولى مبارياته

Read more »

اليوم.. منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا في افتتاح أمم أفريقيايختتم منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، استعداداته

Read more »

منتخب مصر تحت 17 سنة يختتم تدريباته استعدادا للقاء إثيوبيا بأمم أفريقيايختتم منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف تدريباته اليوم استعدادا لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

Read more »

منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا في افتتاح أمم إفريقيايختتم منتخب مصر تحت 17 سنة، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة، في افتتاح مشوار “الفر

Read more »

منتخب مصر تحت 17 سنة يواجه منتخب إثيوبيا ضمن كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة في المغرب (عربية)News about the upcoming matches of the Egyptian U-17 team in the AFC U-17 tournament, which will take place in Morocco from May 13 to June 2.

Read more »

اتحاد الكرة يحفز لاعبي منتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنةنشر الاتحاد المصري لكرة القدم فيديو تحفيزي للاعبي منتخب مصر للناشئين قبل ساعات من المباراة الأولى لهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

Read more »