تتوجه بعثة منتخب مصر للدراجات إلى نيجيريا مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للمضمار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى القاري. يرأس البعثة الدكتور أحمد جابر، نائب رئيس الاتحاد المصري للدراجات، فيما يضم الجهاز الفني الكابتن محمد إبراهيم مديرًا فنيًا، يعاونه الكابتن شريف عبد الحليم. وتضم قائمة المنتخب مجموعة من أبرز العناصر، حيث تشمل قائمة السيدات: ابتسام زايد، شهد سعيد، حبيبة عليوة، جومانا علاء الدين، وجودي محمد السيد، بينما تضم قائمة الرجال: محمود صبحي، محمود بكر، عمر السعيد، سيف الله محمد إبراهيم، وأبي محمد مجدي. ويشرف على منتخب المضمار العقيد إيهاب صبري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، في إطار المتابعة المستمرة للتحضيرات قبل خوض المنافسات. وكان الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، قد وفر برنامج إعداد قوي للمنتخب من خلال معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، شهد تدريبات مكثفة اتسمت بالتركيز والحماس، إلى جانب منافسات داخلية بين اللاعبين للوصول لأفضل جاهزية بدنية وفنية. ويأمل المنتخب المصري في مواصلة حضوره القوي داخل القارة الأفريقية، وتحقيق نتائج تعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة الدراجات في مصر خلال الفترة الأخيرة.

