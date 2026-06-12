منتخب مصر يواصل استعداداته لكأس العالم 2026 و أبو ريدة يزور المعسكر ويتم تكريمه في الولايات المتحدة

يستمر المنتخب الوطني المصري في تدريباته التحضيرية في الولايات المتحدة قبل بدء مشواره في كأس العالم 2026، بقيادة المدرب حسام حسن. شهد المعسكر زيارة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة الذي حضر مران الفريق وتم تكريمه من قبل رئيسة جامعة جونزاغا تقديراً لدوره.

يستمر المنتخب المصري الأول لكرة القدم في تدريباته الصباحية بالتزامن مع معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا ل كأس العالم 2026 . يقود الفريق المدرب حسام حسن، وت coincided training session with the visit of Hani Abu Rida, President of the Egyptian Football Association, who supervised the training on the field.

Abu Rida arrived in Spokane alongside Mustafa Abu Zahra, member of the Board of Directors, and was welcomed by Khaled Al-Darandli, Vice President and Head of Mission. During the visit, the President of Gonzaga University, Dr. Katia Passerini, honored Abu Rida by awarding him the university shield in recognition of his role and status as a prominent FIFA official.

In return, Abu Rida presented the shield of the Egyptian Football Association and the national team jersey to the university president as a gesture of appreciation for the warm reception and cooperation. The university president had previously attended a training session and delivered a welcome speech to the players, expressing her happiness that the city of Spokane is hosting the Egyptian team.

Egypt is drawn into Group Seven of the World Cup alongside Belgium, Iran, and New Zealand, and will open its campaign with a crucial match against Belgium on Monday at 10 PM at Seattle Stadium





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