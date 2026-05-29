منتخب مصر يستعد لكأس العالم 2026 بمباراة قوية أمام البرازيل بعد التتويج بكأس العاصمة

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مرحلة الإعداد النهائية لكأس العالم 2026، حيث سيلتقي ودياً مع البرازيل بعد الفوز على روسيا وبلوغ 18 فوزاً متتالياً، في ظل دعم كبير من المسؤولين والجماهير.

في إطار التحضيرات المكثفة لبطولة كأس العالم 2026 ، يواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن مسيرته نحو النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وقد حظي الفريق بدعم كبير من المسؤولين والجماهير، حيث حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، على توجيه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة لاهتمامه بلقاء اللاعبين قبل السفر، مؤكدًا أن هذه اللفتة تمثل دفعة معنوية هائلة للفريق. كما أشاد أبو ريدة بأداء اللاعبين والجهاز الفني، وأعرب عن ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج مشرفة في المونديال.

وجاءت التصريحات قبل مغادرة بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت استعدادًا لخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب البرازيل، تعتبر الاختبار الأصعب للفراعنة قبل انطلاق البطولة. ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة القصوى من هذه المواجهة لتصحيح الأخطاء وضبط التوليفة الأساسية، خاصة أن المباراة ستكون أمام أحد المرشحين الدائمين للقب العالمي. وقد أبدى حسام حسن سعادته البالغة بتواجد الوزير والمسؤولين مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن خلفية الوزير كلاعب سابق وبطل عالم في كرة اليد تجعله أكثر تفهمًا لاحتياجات الفريق.

على صعيد آخر، توج منتخب مصر مؤخرًا بلقب كأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 65، الذي سجل أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة في ظهوره الأول مع المنتخب. وأظهر زيكو مهارات لافتة خلال المباراة، مما جعله محط أنظار الجماهير والنقاد.

وقد سعى الجهاز الفني تحت قيادة حسام حسن إلى تجربة العديد من اللاعبين الشباب والمخضرمين لضمان الجاهزية البدنية والفنية قبل المونديال. ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة لا تخلو من الصعوبة، خاصة في ظل تواجد بلجيكا المصنفة عالميًا. لكن الطموحات كبيرة، حيث تأمل الجماهير المصرية في تخطي دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات.

ويملك الفريق مزيجًا من الخبرة والشباب، مع وجود لاعبين مميزين مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي، إضافة إلى الوجوه الجديدة التي أضافت حيوية للفريق. ومن المتوقع أن تشهد المباراة الودية أمام البرازيل في 7 يونيو المقبل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق قبل السفر إلى المونديال. يذكر أن منتخب مصر خاض عدة مباريات ودية خلال الفترة الماضية، حيث حقق سلسلة من الانتصارات تحت قيادة حسام حسن، وصلت إلى 18 فوزًا متتاليًا، مما يعكس الانسجام والفاعلية الهجومية والدفاعية للفريق.

وقد حظي المدير الفني بإشادة واسعة من المحللين ونجوم الكرة المصرية السابقين، الذين أكدوا أن الأجواء داخل المعسكر تسودها الروح العالية والثقة الكبيرة. ومع اقتراب موعد المونديال، يتطلع الجميع في مصر إلى رؤية الفراعنة يسجلون حضورًا مشرفًا على الساحة العالمية، ويؤكدون أن الكرة المصرية قادرة على المنافسة مع كبار العالم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب مصر كأس العالم 2026 مباراة البرازيل حسام حسن مصطفى زيكو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026ارتفعت أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب...

Read more »

بتراجع 3.7%.. 184 إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2026تراجعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي، خلال شهر يناير 2026 بانخفاض 3.7%

Read more »

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026، والتي تتضمن (رقم الجلوس - مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

Read more »

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 470.5 ريالتراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، أول

Read more »

حركة متباينة بالسلع الغذائية .. الأرز 34.85 جنيه والعدس 68.83 جنيهشهدت أسعار السلع الغذائية في مصر تباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثانى أيام

Read more »

فيلم هابي بيرث داي في المسابقة الرسمية لمهرجان الداخلة السينمائياختار مهرجان الداخلة السينمائي الدولي في دورته لعام 2026 فيلم 'هابي بيرث داي' للمخرجة المصرية سارة جوهر ضمن أفلام المسابقة الرسمية لدورة 2026.

Read more »