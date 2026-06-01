منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط ينطلق بمشاركة مصر وإيطاليا و12 دولة

تنطلق فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي تنظمه مصر بالتعاون مع إيطاليا، بهدف تعزيز التعاون في التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل وتمكين الشباب في région البحر المتوسط.

تنظم وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني ال مصر ية بالتعاون مع وزارة التربية وال تعليم الإيطالية منتدى ال تعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 5 و6 يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رائدة تهدف إلى بناء شراكات تنموية مستدامة بين الدول الأفريقية والمتوسطية وتعزيز التعاون الأوروبي المتوسطي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مع التركيز بشكل خاص على مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المهارات المستقبلية الضرورية للتحول الرقمي والتكنولوجي. تتمحور الرؤية الاستراتيجية للمنتدى حول تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منصة استراتيجية للتعاون في مجالات التعليم الفني والتقني، وبناء المهارات المستقبلية، والتحول الرقمي والابتكار، وربط التعليم بالصناعة وتمكين الشباب.

ويسعى المنتدى لإنشاء منظومة متكاملة تربط بين المدارس الفنية، وأكاديميات ITS الإيطالية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS)، والشركات الصناعية والتكنولوجية، والطلاب والخبراء وصناع القرار، مما يساهم في خلق مسار واضح من التعليم إلى التوظيف. كما يرسخ المنتدى، بمشاركة 12 دولة، مكانة دول حوض البحر الأبيض المتوسط كمساحة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار وتمكين الشباب.

يتضمن جدول أعمال المنتدى عقب الجلسة الافتتاحية جلسات وزارية رفيعة المستوى وجلسات نقاشية حول بناء رؤية مشتركة للمنطقة في مجال المهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، وتبديد الشراكات المؤسسية بين دول البحر المتوسط. كما تشمل الفعاليات اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، و número من ورش العمل الابتكارية مستوحاة من نموذج الهاكاثون الإيطالي، حيث يجمع الطلاب في فرق دولية لتعزيز الإبداع والمعرفة التقنية والتفكير متعدد التخصصات.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتدى معرضاً للتعليم الفني والتكنولوجي يتضمن أجنحة وطنية للدول المشاركة، وعرضاً للاستراتيجيات التعليمية، ونماذج ومشروعات تطبيقية، واستعراضاً للتجارب الناجحة في هذا المجال





