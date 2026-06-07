منتخب مصر يتلقى هزيمة وديّة من البرازيل 2-1 استعدادًا لكأس العالم 2026 رغم الأداء المتوازن

خسر منتخب مصر أمام البرازيل 2-1 في مباراة ودية أقيمت في كليفلاند، مما تسبب في خسارة 3.19 نقطة في تصنيف الفيفا لكنه حافظ على مركزه الـ29 عالميًا. استعدادات الفريق لكأس العالم 2026 مستمرة رغم النتيجة، وهو يلعب في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تلقى منتخب مصر هزيمة أمام نظيره البرازيل ي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما فجر الأحد، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026 .

وأثرت نتيجة اللقاء على رصيد الفراعنة في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث خسر المنتخب المصري 3.19 نقطة عقب مواجهة أحد أقوى منتخبات العالم. وبحسب الحسابات الخاصة بالتصنيف، تراجع رصيد مصر إلى 1562.37 نقطة، إلا أن ذلك لم يؤثر على موقعه في الترتيب العالمي، إذ حافظ المنتخب على المركز التاسع والعشرين.

وجاءت المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينغتون بانك في مدينة كليفلاند الأمريكية قوية ومتكافئة في العديد من فتراتها، حيث نجح المنتخب المصري في مجاراة المنتخب البرازيلي وفرض حالة من التوازن داخل الملعب رغم الخسارة في النهاية. ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخب بلجيكا ومنتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور قوي والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الاستفادة من التجارب الودية الأخيرة، التي منحت اللاعبين احتكاكًا قويًا قبل انطلاق الحدث العالمي، في محاولة لتقديم أداء مميز خلال البطولة المنتظرة. من ناحية أخرى، تواصل-product http: typical banner ad links navigation وقراءة المزيد إعلانا





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منتخب مصر البرازيل كأس العالم 2026 مباراة ودية تصنيف الفيفا

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