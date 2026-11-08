منتخب مصر للجمباز الفني رجال يتأهل لنهائي الفرق في داكار 2026 لأول مرة

احتل منتخب مصر للجمباز الفني رجال المركز السابع وتأهل لنهائيات منافسات الفرق بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 للمرة الأولى في تاريخ اللعبة المصرية، فيما تأهل عبد الله شعراوي لنهائي الفردي العام.

حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال إنجازًا تاريخيًا في دورة الألعاب الأولمبية للشباب " داكار 2026"، بعدما احتل المركز السابع وتأهل إلى نهائيات منافسات الفرق. وجاء هذا التأهل للمرة الأولى في تاريخ الجمباز الفني المصري، وذلك خلال منافسات الدورة المقامة في الفترة من 30 أكتوبر حتى 13 نوفمبر.

ويضم المنتخب المصري كلًا من عبد الله شعراوي ومازن السيد ومحمد عبد القوي، تحت إشراف المدرب مصطفى عمر. وتأهل عبد الله شعراوي، بطل منتخب مصر للجمباز الفني، كذلك إلى نهائيات منافسات الفردي العام بالدورة ذاتها.

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تأهل تاريخي لمنتخب الجمباز الفني رجال

حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال أول تأهل له في منافسات الفرق على مستوى المحافل الدولية والأولمبية، بعدما انتهى في المركز السابع. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول للمنتخبات المصرية في هذه المنافسة، إذ لم يسبق لأي منتخب مصري في الجمباز الفني أن يبلغ نهائيات الفرق في المحافل الأولمبية والدولية.

وتعتمد منافسات الفرق على أداء الأعضاء الثلاثة مجتمعين، ويضم الفريق المصري كلًا من عبد الله شعراوي ومازن السيد ومحمد عبد القوي. وقد أدت النتيجة إلى وضع الفريق ضمن ثمانية منتخبات تصل إلى النهائي، إذ احتل المصريون المركز السابع في التصفيات.

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وإلى جانب منتخب الرجال، تستهل ناشئات منتخب مصر مشوارهن في منافسات الدورة، بقائمة تضم لارا سليمان وكارما خميس وتيا الميداني. ويعكس حضور الفريقين في الدورة اتساع قاعدة الجمباز المصري في الفئات السنية الصغيرة.

رؤية الاتحاد المصري للجمباز ومستقبل اللعبة

أعرب الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عن سعادته بتأهل منتخب الرجال إلى نهائيات البطولة. واعتبر أمين أن الإنجاز يمثل علامة فارقة في تاريخ الجمباز المصري.

وأوضح أمين أن القارة الأفريقية شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بصفة عامة، والجمباز الفني بصفة خاصة. وأكد أن القارة سيكون لها حضور على منصات التتويج في المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للجمباز تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر للجمباز الفني للشباب يمثل مستقبل اللعبة في مصر. ووصف هذا المنتخب بأنه نواة لدعم المنتخب الأول ومواصلة الإنجازات على المستويين القاري والدولي، وفقًا للخطة الموضوعة من اللجان الفنية داخل الاتحاد.

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بعثة مصرية تنافس في 19 لعبة رياضية

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، وفقًا للقائمة التفصيلية المعلنة. وتتنافس البعثة في 19 لعبة رياضية، ما يجعل المشاركة المصرية واسعة النطاق في الدورة.

وتشمل الألعاب التي يتنافس فيها المصريون القوس والسهم، والجمباز الفني، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة الثلاثية، والمصارعة الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، والملاكمة. كما تضم القائمة التجديف الشاطئي، والدراجات، والفروسية، والسلاح، والجودو، والسباحة، والترايثلون، والشراع، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والووشو كونغ فو.