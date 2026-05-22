منتخب مصر يحقق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية

شريف عثمان لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبية تحدث عن سعادته بتحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية . وأضاف عثمان أن التتويج بالميدالية الفضية جاء بعد مجهود كبير خاصة أن البطولة شهدت منافسة قوية بين جميع اللاعبين.

وسيبدأ الاستعداد مبكرًا لبطولة بارالمبياد لوس أنجلوس 2028 عقب انتهاء البطولة الإفريقية. وأكد عثمان أنه يحظى بدعم مستمر من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبية برئاسة إبراهيم أمين إلى جانب البريد المصري الراعي الرسمي له وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري. ويُذكر أن الأسطورة شريف عثمان سبق له التتويج بثلاث ميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية بالإضافة إلى ميدالية فضية فضلًا عن حصده 6 ميداليات ذهبية في بطولات العالم.

وتُقام بطولة إفريقيا المفتوحة خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو بمدينة وهران الجزائرية بمشاركة نحو 159 لاعبًا ولاعبة يمثلون 24 دولة. وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين: هادي صومائيل (49 كجم)، عبد الرحمن فتح الله (54 كجم)، محمد المنياوي (59 كجم)، عادل مصدق (59 كجم)، فؤاد محمود (65 كجم)، علي نصر (65 كجم)، شريف عثمان (72 كجم)، ساهر محمد (72 كجم)، محمود صبري (80 كجم)، حسن العطار (80 كجم)، محمد صبحي (88 كجم)، مظهر تمام (88 كجم)، وهاني محسن (97 كجم).

فيما تضم قائمة اللاعبات: إيناس الجبالي (41 كجم)، نوال الرفاعي (55 كجم)، رحاب رضوان (61 كجم)، فاطمة محروس (67 كجم)، صفاء إبراهيم (79 كجم)، نجلاء عبد الحميد (86 كجم)، وأماني الدسوقي (+86 كجم). ويقود المنتخب المصري فنيًا شعبان يحيى مدربًا فنيًا ويعاونه هاني محمود وأحمد فرغل كمدربين إلى جانب محمد عوض إداريًا ومحمد عبد الفتاح طبيبًا مرافقًا بينما يترأس البعثة في الجزائر إبراهيم أمين رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبية.

