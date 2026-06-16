منتخب مصر يبحث عن أول انتصار في المونديال أمام نيوزيلندا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، بعد تعادل صعب مع بلجيكا. ويطمح الفراعنة لتحقيق الفوز الأول في البطولة بفضل نجوم مثل محمد صلاح وإمام عاشور.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 ، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المباراة ستقام يوم الاثنين 22 يونيو الجاري على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة. يدخل الفراعنة هذه المباراة بعد تعادل مثير في الجولة الأولى مع منتخب بلجيكا القوي بنتيجة 1-1، حيث سجل إمام عاشور هدف التقدم لمصر قبل أن يتعادل البلجيكيون بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس حزنه لفقدان نقطتين أمام بلجيكا، لكنه شدد على أن الفريق لن يكون مجرد ضيف شرف في البطولة. قال عاشور: كنا نطمح لتحقيق الفوز أمام بلجيكا، لكن التعادل أصبح أمرًا واقعًا، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة. وأضاف: منتخب مصر لن يكون ضيف شرف في كأس العالم، جئنا من أجل تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وأشار لاعب الفراعنة إلى قوة قائمة المنتخب التي تضم نجومًا كبارًا مثل محمد صلاح وعمر مرموش، الذين يتواصلون باستمرار مع زملائهم لنقل خبراتهم الكبيرة. ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى يضع الفراعنة في الصدارة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلجيكا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

ويدرك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن مواجهة نيوزيلندا تمثل فرصة ذهبية لتحقيق أول انتصار في المونديال، خاصة أن المنافس يفتقد الخبرة الكافية في البطولة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة بعض اللاعبين الأساسيين الذين تم إراحتهم في الجولة الأولى، مع التركيز على الجانب الهجومي لتعزيز حظوظ التأهل إلى الأدوار الإقصائية. الجماهير المصرية تنتظر بفارغ الصبر هذه المواجهة، آملة في تقديم أداء مشرف يعيد للأذهان أمجاد الماضي





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منتخب مصر كأس العالم 2026 نيوزيلندا إمام عاشور محمد صلاح

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