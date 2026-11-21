اختتم منتخب الناشئين تدريباته بقيادة حسين عبد اللطيف استعدادًا لمواجهة قطر في كأس العالم 2026، وسط تأكيدات القيادة الفنية على تجاوز خسارة اليونان.

اختتم منتخب مصر للناشئين، المولودين عام 2009، تحت إشراف المدرب حسين عبد اللطيف ، معسكره التدريبي الرسمي استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب ال قطر ي. وتأتي هذه المباراة كخاطفة أساسية للفراعنة في ثاني جولاتهم ببطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر حاليًا. وكان الموعد المحدد لتبادل الأهداف قد أُجّل ليوم غدًا الأحد، في إطار سعي الفريق لتصحيح المسار بعد النتائج السابقة.

تحليل الخسارة أمام اليونان

سبقت جلسة الإغلاق الفنية محاضرة تحليلية مكثفة، استعرض خلالها المدرب حسين عبد اللطيف بالتفصيل السلبيات التي طغت على أداء الفريق خلال مباراة اليونان التاريخية. وركز المدرب بشكل خاص على تأثير طرد اللاعب دانيال تامر الذي غيّر مجرى المباراة لصالح الخصم، مما أدى لخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف. كما أوضح الخسائر التقنية التي سببت الهزيمة، مطالبًا الفريق بضرورة التعامل مع الواقعة بواقعية.

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في الجانب المقابل، قام الفريق الفني برسم خريطة واضحة لمواطن القوة والضعف في صفوف المنتخب القطري، مستندًا إلى بيانات تحليلية دقيقة. وشدد المدرب على أهمية التركيز الذهني والبدني العالي، مشددًا على أن تحقيق الفوز هو الهدف الوحيد المتبقي لاستعادة الثقة. وطالب اللاعبين ببذل أقصى درجات الجهد الجسدي والنفسي لتأمين أول ثلاث نقاط في سجلهم بهذا Turnier، مستبعدًا أي حلول وسط.

رسائل القيادة والفريق الفني

من جانبه، تحدث الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف المباشر على المنتخب، مع اللاعبين في اجتماع تشجيعي. وأكد درويش على وجوب إغلاق صفحة خسارة اليونان بكل ظروفها السلبية، مبررًا ذلك بضرورة النظر للأمام فقط. وعبّر عن ثقته الكبيرة والراسخة في قدرة اللاعبين على تجاوز أي عقبات أو صعوبات قد تقف في طريقهم.

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كما أشاد درويش بجاهزية اللاعبين وأخلاقيات العمل، مشيرًا إلى أنهم دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وأكد للمدرب واللاعبين أنهم يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع الأزمات، مطالبًا إياهم بالقتال بكل شجاعة داخل الملعب ضد قطر. ودعا الفريق لاستحصال النقاط الثلاث التي تُعدّ حجر الزاوية في استمرار آمالهم في التأهل.

وفي سياق متصل، أكد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقة كبيرة ورسيخة في جميع عناصر القائمة، سواء من حيث الجاهزية التقنية أو اللياقية. وأشار غريب إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة يثقون تمامًا في إمكانيات جميع اللاعبين، معتبرين أن المجموعة تمتلك مستوى واحدًا من التميز والجاهزية.

تفاصيل المباراة والموعد الرسمي

أضاف شوقي غريب أن مفتاح النجاح في المواجهة المقبلة يكمن في الانضباط التام للتركيز وتنفيذ تعليمات المدير الفني بدقة متناهية. وأكد أن الخسارة أمام اليونان لا تمثل نهاية المشوار، بل هي تجربة يجب استغلالها للتعلم منها. واستشهد المدير الفني بتجارب سابقة خاضها خلال مسيرته التدريبية، والتي نجح من خلالها في تخطي العديد من التحديات الصعبة، مؤكدًا أن المنتخبات الكبرى تمر بظروف متشابهة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره القطري غدًا الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة المحلي. وتُعد هذه المباراة المحك الحقيقي لاستعدادات الفريق، حيث يسعى القائمون على الجهاز الفني لتحويل الدروس المستفادة إلى أداء فعّال. وتتبقى ساعات معدودة قبل انطلاق الصافرة الأولى، والتي تحدد مسار المجموعة للفراعنة في البطولة.