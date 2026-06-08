منتخب المغرب يشعر بالقلق إزاء إصابة لاعبيه الأساسيين قبل كأس العالم 2026

منتخب المغرب يشعر بالقلق إزاء إصابة لاعبيه الأساسيين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي اللذين قد يغيبا عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام البرازيل يوم الأحد المقبل. وخرج اللاعبان مبكرا خلال التعادل 1-1 مع النرويج أمس الأحد في آخر مباراة ودية للفريق قبل انطلاق البطولة في وقت لاحق هذا الأسبوع في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

منتخب المغرب ي شعر بالقلق إزاء إصابة لاعبيه الأساسيين عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي اللذين قد يغيبا عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام البرازيل يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة وخرج اللاعبان مبكرا خلال التعادل 1-1 مع النرويج أمس الأحد في آخر مباراة ودية للفريق قبل انطلاق البطولة في وقت لاحق هذا الأسبوع في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وغادر الزلزولي الملعب بين الشوطين بعد تعرضه لإصابة في ساقه في حين اضطر مزراوي للخروج في الدقيقة 29 إثر مشكلة في الكتف بعد التحام قوي خلال مباراة صعبة باغت فيها المغرب منافسه بهدف مبكر لكن النرويج أدركت التعادل قبل 15 دقيقة من النهاية.

وقال المدرب محمد وهبي للصحفيين: تركنا انطباعًا جيدًا رغم عدم الفوز، لأننا أظهرنا بالفعل بعض الأشياء الجيدة للغاية ضد منافس قوي جدا. وأضاف: هذا الهدف من اللعب ضد منتخبات مثل هذا، عندما تجري هذا العدد الكبير من التغييرات (عشرة تغييرات إجمالا)، يكون الأمر صعبا على اللاعب، لكن كان من المهم أن نمنح كافة اللاعبين فرصة للمشاركة. واختتم: خرجا لاعبان بسبب الإصابة. نحن ننتظر لنرى مدى خطورة إصابتهما، أنا قلق للغاية بشأن ذلك.

وبلغ المغرب قبل نهائي النسخة الماضية من كأس العالم في قطر، ويحدوه الأمل في تقديم أداء قوي آخر في نهائيات 2026. مجموعة المغرب ويفتتح المنتخب المغربي مبارياته في المجموعة الثالثة بمواجهة البرازيل بطلة العالم خمس مرات على ملعب نيويورك في نيوجيرزي





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