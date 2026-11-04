منتخب الناشئين يتوج بكأس الخليج وصلاح يغيب عن ترشيحات كاف

تتويج منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بلقب كأس الخليج بعد فوز 3-1 على الإمارات، مع غياب محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2026.

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 والجهاز الفني والإداري، بمناسبة التتويج بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. جاء هذا الإعلان عقب الفوز على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين يوم الأربعاء الماضي.

تفوق فني ومباراة حاسمة

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزًا كبيرًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1، ليحصد الفراعنة الصغار لقب البطولة بعد أداء قوي. فرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى ثلاثة أهداف، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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افتتح خالد محمود التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 19، بعدما استغل عرضية مميزة من أحمد صفوت، ليضع الكرة في الشباك الإماراتية معلنًا تقدم الفراعنة. وقبل نهاية الشوط الأول، نجح المنتخب الإماراتي في إدراك التعادل عن طريق نطي الجنيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

مع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب المصري محاولاته الهجومية، حتى تمكن محمد جمال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بتسديدة قوية سكنت الشباك. وواصل الفراعنة الصغار تفوقهم، ليضيف خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 80، مؤكدًا انتصار المنتخب المصري واقترابه من حسم اللقب.

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رسائل تهنئة وتقدير رسمي

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للاعبين والجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة بهذا الإنجاز. أشاد الوزير بالأداء والروح العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب على مدار البطولة، والتي تُوجت بحصد اللقب.

أكد جوهر نبيل أن هذا التتويج جاء لما تمتلكه الكرة المصرية من مواهب واعدة قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية. يأتي هذا الدعم الرسمي تأكيدًا على أهمية الاستثمار في شريحة الناشئين لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية.

غياب صلاح عن قائمة كاف

يمثل غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، الذي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدثًا لافتًا في مسيرة قائد منتخب مصر. اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية.

لم يكن صلاح مجرد اسم حاضر في قوائم المرشحين، بل نجح في اعتلاء منصة التتويج مرتين متتاليتين، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018. أصبح بذلك أحد أبرز النجوم المصريين الذين تركوا بصمة في تاريخ الجائزة الفردية للقارة.

بدأ ظهور محمد صلاح في قوائم الكاف عام 2013، عندما تواجد ضمن القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا، لكنه لم يصل وقتها إلى القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين. وبعد غيابه عن قائمة عام 2014، أصبح صلاح حاضرًا بصورة منتظمة في قوائم المرشحين منذ عام 2015.

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استمر ظهوره خلال السنوات التالية، قبل أن يغيب عن نسخة 2024، ثم يعود للمنافسة في نسخة 2025. وباحتساب القوائم التي ظهر بها منذ 2015 وحتى 2025، مع استثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا، يصل رصيده إلى 8 مشاركات في قوائم المرشحين.

ردود فعل وتوقعات مستقبلية

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، صورة جديدة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها وهو يضحك. جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، والتي خلت من اسمه.

أثار غياب النجم المصري عن الترشيحات اهتمام الجماهير، لا سيما أنه سبق له التتويج بالجائزة مرتين عامي 2017 و2018، إلى جانب حضوره المتكرر في قوائم المرشحين خلال مسيرته. ولم يعلن صلاح عن أي تعليق مباشر بشأن استبعاده من القائمة.

تزامن نشر صورته المبتسمة مع حالة الجدل التي صاحبت إعلان ترشيحات جوائز الأفضل في القارة السمراء. ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز CAF Awards 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.