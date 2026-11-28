يلتقي منتخب مصر للناشئين نظيره الكولومبي الثلاثاء المقبل ضمن الدور الثاني من كأس العالم تحت 17 عامًا في الدوحة، بهدف حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

يستعد منتخب مصر للناشئين ، مواليد 2009، لمواجهة نظيره الكولومبي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة. ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إبراهيم خلفان ب أكاديمية أسباير.

تمثل المواجهة فرصة للمنتخب المصري لمواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي. ويدخل الفريقان اللقاء بطموح واضح في الاستمرار بالمنافسة في المونديال، بعدما نجح كل منهما في تجاوز مرحلة المجموعات.

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مسيرة منتخب مصر للناشئين في دور المجموعات

تأهل منتخب مصر للدور الثاني بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وجمع الفريق هذه النقاط من فوزين، الأول على قطر بنتيجة 2-0، والثاني على بنما بنتيجة 4-1.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب اليونان بهدفين مقابل هدف واحد. ورغم هذه البداية المتعثرة، تمكن الفريق من تعويض موقفه في الجولتين التاليتين والوصول إلى الدور الثاني بالرصيد الذي حققه.

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لذلك تأتي مباراة الثلاثاء المقبل اختبارًا مهمًا للمنتخب المصري في رحلته نحو الأدوار المتقدمة، إذ تعني نتيجتها الاستمرار في البطولة أو الخروج من حساباتها في هذه المرحلة.

منتخب كولومبيا يدخل المواجهة بعد تجاوز المجموعة الثانية عشرة

حجز منتخب كولومبيا مقعده في الدور الثاني بعد أن أنهى منافسات المجموعة الثانية عشرة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وجاء ذلك إثر فوزه على منتخب اليابان بنتيجة 2-1، وعلى منتخب هندوراس بهدفين دون رد.

في المقابل، تلقى منتخب كولومبيا خسارة وحيدة في دور المجموعات، أمام منتخب صربيا بهدف نظيف. وبهذه النتائج تمكن الفريق الكولومبي من تأمين بطاقة التأهل، ليصل إلى مواجهة الثلاثاء بالرصيد نفسه الذي يملكه منتخب مصر.

يعني تساوي الفريقين في عدد النقاط أن كل مباراة في الدور الثاني تحمل أهمية كبيرة، إذ يسعى كل منتخب إلى إثبات قدرته على المنافسة أمام منافس تجاوز مرحلة المجموعات بنجاح.

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أهمية مباراة الدور الثاني لمستقبل منتخب مصر للناشئين

تُقام المباراة على ملعب إبراهيم خلفان بأكاديمية أسباير في الدوحة، وهو الملعب الذي يستضيف منافسات البطولة في العاصمة القطرية. ويمنح هذا الموعد الجماهير المصرية متابعة مباشرة لمسيرة الناشئين في واحدة من أهم البطولات الكروية لهذه الفئة السنية.

تأتي المواجهة بعد أن أكد منتخب مصر قدرته على حصد النقاط عبر فوزين كبيرين على قطر وبنما، ما يمنح الفريق دافعًا معنويًا قبل خوض اللقاء أمام منتخب كولومبيا. كما أن الفوز سيكون مفتاحًا لمواصلة الحلم في الأدوار المتقدمة من البطولة.

يرتبط مستقبل الفريق المصري في البطولة بنتيجة هذا اللقاء بشكل مباشر، إذ إن الفوز يفتح أمامه باب الاستمرار، بينما يعني الخسارة وداع المنافسة في هذه المرحلة. لذلك يترقب المتابعون المواجهة التي تحدد مصير منتخب مصر للناشئين في المونديال.