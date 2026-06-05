منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي يبرم اتفاقيات بقيمة 6.5 تريليون روبل ويعزز الشراكات Alternatives

تصريحات سفيرة مركز موسكو للتصدير في مصر حول نتائج منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، بما في ذلك قيمة الاتفاقيات الموقعة والشراكات الاستراتيجية مع السعودية والصين والهند وتركيا، ودور دول البريكس والجنوب العالمي، وجهود بناء نظام مالي بديل.

شهدت الدورة الحالية من منتدى سانت بطرسبرج ال اقتصاد ي الدولي مشاركة واسعة، حيث استقطبت أكثر من 130 دولة. وتم خلاله توقيع اتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 6.5 تريليون روبل.

وأكدت نينا سوخاريفا، سفير مركز موسكو للتصدير في مصر، أن هذه النتائج تعكس الحضور الدولي الكبير وتعد مؤشراً مهماً لاهتمام روسيا. وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة على قناة القاهرة الإخبارية، أن من أبرز مخرجات المنتدى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي شاركت كضيف الشرف، بالإضافة إلى الشراكة القوية مع الصين والهند وتركيا. كما لفتت إلى الدور البارز لدول الجنوب العالمي ودول مجموعة البريكس، التي تمثل قوة متنامية في الاقتصاد العالمي.

ومن أهم الإنجازات التي تحققت خلال المنتدى العمل على بناء بنية مالية بديلة وتطوير أنظمة دفع وآليات تسعير مستقلة، بهدف تقليل الاعتماد على القنوات المالية الغربية التقليدية





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