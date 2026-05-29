منتخب مصر يفوز على روسيا ودياً استعداداً لمواجهة البرازيل

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على روسيا بفضل هدف مصطفى زيكو، في مباراة ودية شهدت أداءً مميزاً من اللاعبين، وتعليقات هامة من رامي ربيعة وإمام عاشور.

حقق المنتخب المصري انتصاراً ثميناً على نظيره الروسي في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، بفضل الهدف الذي أحرزه مصطفى زيكو في الشوط الثاني.

هذا الفوز منح الفراعنة دفعة معنوية قوية قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل، وهو اللقاء الذي ينتظره الجماهير المصرية بفارغ الصبر. وتحدث رامي ربيعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، معبراً عن سعادته بالفوز وتحقيق الهدف الذي كان يسعى إليه الفريق. وأكد ربيعة أن الأهلي عوده على اللعب للفوز بالبطولات منذ بداية مسيرته الكروية، وأنه انتقل إلى نادٍ يحب نفس الشيء وجماهيره تعشق البطولات أيضاً.

وأضاف: "الحمد لله حققت ما كنت أريده بالفوز بلقبين مع الأهلي، لأن النادي يساعد أي لاعب على تحقيق النجاحات". كما أشاد ربيعة بزميله محمد عبد المنعم بعد عودته من الإصابة، قائلاً إن عبد المنعم قدم مباراة كبيرة وظهوره بهذا الشكل سيمنحه ثقة كبيرة خلال الفترة المقبلة. واختتم ربيعة تصريحاته برسالة إلى جماهير الأهلي، حيث قال: "جمهور الأهلي وحشني جداً، وهو السبب فيما وصل إليه رامي ربيعة".

من ناحية أخرى، شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتفاعل الجماهير مع أداء اللاعبين بشكل مميز. كما أبدى اللاعب إمام عاشور إعجابه بجماهير المنتخب بعد المباراة، حيث التقط الصور مع ابنته وسط الأجواء الاحتفالية. وفي سياق متصل، علق الإعلامي فتحي سند على الأداء الجماعي للمنتخب وأشاد بروح الفريق. كما أبدى الناقد الرياضي مصطفى مراد مكرم استغرابه من مشاركة 7 لاعبين من الأهلي في المباراة، معتبراً أن ذلك يعكس ثقة الجهاز الفني بلاعبي القلعة الحمراء.

في الوقت نفسه، أكد الإعلامي داويدار أن حسام حسن المدير الفني غير مقتنع بمصطفى محمد وأن استبعاده فني وليس بسبب الزمالك، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير حول تشكيلة المنتخب. هذا الفوز يعد خطوة إيجابية للمنتخب المصري في استعداداته لمواجهة البرازيل المقبلة، والتي ستقام على الأراضي الأمريكية. ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تحقيق نتائج جيدة في المباريات الودية القادمة من أجل رفع مستوى الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، مثل تصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية 2025.

من المتوقع أن تشهد المباراة ضد البرازيل إثارة كبيرة نظراً لقوة المنتخب البرازيلي وتاريخه العريق، لكن الجماهير المصرية تعلق آمالاً كبيرة على لاعبيها لتحقيق نتيجة مشرفة. وفي هذا السياق، أعرب العديد من المحللين الرياضيين عن ثقتهم في قدرة المنتخب المصري على المنافسة إذا استمر في تقديم العروض القوية كما فعل أمام روسيا





