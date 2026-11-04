منتخب مصر للناشئين يتأهل لنهائي كأس الخليج بعد فوز ساحق على الصين

تأهل منتخب مصر لكرة القدم للشباب إلى نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة المقامة في قطر، بعد فوزه على نظيره الصيني بنتيجة كبيرة.

انطلقت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة على ملعب استاد حمد الكبير في قطر ، بين منتخب مصر ونظيره الإماراتي. وتعد هذه البطولة فرصة مهمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تستضيفها قطر أيضاً خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

مسيرة مبهرة لمصر في البطولة

حقق منتخب مصر مسيرة مثالية خلال الدور التمهيدي والنهائي، حيث لعب خمس مباريات متتالية وحقق الفوز في جميعها. سجل لاعبوه خلالها 22 هدفاً قياسية، بينما اكتفت شباكهم باستقبال هدف واحد فقط. وقد خرج الفريق بشباك نظيفة في أربع من المباريات الخمس، مما يعكس تماسكاً دفاعياً هائلاً.

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نتائج الدورات السابقة والمجموعات

في دور المجموعات، تغلب المنتخب المصري على السعودية بنتيجة 5-0، وعلى الكويت برباعية دون رد. كما حقق فوزاً كاسحاً على اليمن بنتيجة 5-1، وعلى العراق بنتيجة 5-0 أيضاً. بهذه النتائج، تأهل الفريق بالعلامة الكاملة متصدراً مجموعته برصيد 12 نقطة كاملة.

فوز تاريخي في نصف النهائي

في المرحلة قبل الأخيرة، واجه منتخب مصر الصين في مباراة حاسمة. نجح اللاعبون في تحقيق فوز ساحق بنتيجة 4-0، مما ضمن لهم الوصول إلى المباراة النهائية. كان هذا الفوز خطوة جوهرية في مسار الفريق نحو التتويج باللقب الإقليمي المهم.

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تشكيلات الفريق وأسماء اللاعبين

يضم تشكيل منتخب مصر الحالي مجموعة من المواهب الشابة الذين سيواجهون الإمارات في النهائي. يشمل خط الدفاع محمد السيد وآدم يوسف وأمير حسن وياسين تامر وعادل علاء وعزت عبدالمعز ومحمد جمال. أما خط الوسط فيتكون من أحمد بشير وعمر عبدالرحيم وسيف كريم ويوسف عبدالله وسيف أمير وآدم القزاز ودانيال تامر وزياد سعودي وأحمد صفوت وأدهم حسيب.

التغطية الإعلامية والبث الرسمي

تقوم قنوات الكأس الرياضية بنقل مباريات البطولة باعتبارها الناقل الرسمي والرئيسي للحضور الجماهيري. بالإضافة إلى ذلك، ينقل اللقاء عبر شبكة قنوات أون سبورتس لضمان وصول المشاهدة لأوسع شريحة ممكنة. تشارك في البطولة عشرة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم ثمانية منتخبات خليجية بالإضافة إلى منتخبي مصر والصين كضيوف شرف.