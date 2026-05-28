منتخب مصر يفوز على روسيا في مباراة ودية قبل السفر إلى أمريكا

فاز منتخب مصر على روسيا في مباراة ودية قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال 2018. وقد فاز المنتخب المصري بنتيجة 3-1. ومن جانب آخر، قال أعضاء في الفريق الإعلامي للمفاوضات مع إيران أن إيران لم تقدم أي التزام بشأن الملف النووي، ولم توافق حتى الآن على مذكرة التفاهم. وقد شارك أئمة وزارة الأوقاف المصرية الموفدون إلى جمهورية موزمبيق في مأدبة الغداء التي أقيمت احتفالًا باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

في المباراة الودية التي أقيمت استعدادًا لل مونديال ، فاز منتخب مصر على روسيا بنتيجة 3-1. وقد أقيمت المباراة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. وكان الهدف الأول للمصريين من ركلة جزاء نفذها محمد صلاح في الدقيقة 46.

ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يحرز روسيا هدفها الوحيد في الدقيقة 59 من ركلة جزاء نفذها جيرماني لوكاكو. وأكمل محمد صلاح هاتريكه في المباراة من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 89. ومن جانب آخر، قال أعضاء في الفريق الإعلامي للمفاوضات مع إيران أن إيران لم تقدم أي التزام بشأن الملف النووي، ولم توافق حتى الآن على مذكرة التفاهم.

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفجر المذكرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفي موضوع آخر، شارك أئمة وزارة الأوقاف المصرية الموفدون إلى جمهورية موزمبيق في مأدبة الغداء التي أقامها السفير محمد فرغل، سفير جمهورية مصر العربية لدى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، بمقر إقامته، احتفالًا باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك. وقد ضم وفد وزارة الأوقاف كلًّا من: الشيخ محمد محمد كساب، والشيخ فودة السيد فودة، والشيخ أحمد رأفت الطويل، والشيخ حسن عبد المعبود.

وقد أقيم الحفل في أجواء سادتها المحبة والتآخي، وعكست صورة مشرقة للنسيج الوطني المصري ووحدة أبنائه. وقد أكد السفير محمد فرغل، خلال كلمته بالحفل، حرص الدولة المصرية على رعاية أبنائها بالخارج وتعزيز التواصل المباشر معهم. ومن جانبهم، أعرب الحضور من أبناء الجالية والقيادات الدينية عن تقديرهم للدور الذي تقوم به السفارة المصرية في رعاية مصالح المصريين بموزمبيق، مثنين جهود بعثة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم التسامح والتعاون الأخوي مع المجتمع الموزمبيقي





