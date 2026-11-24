انطلاق فعاليات منتدى الحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة بمشاركة 400 خبير لمناقشة استراتيجيات التمكين الاقتصادي والدعم المستهدف.

تستكمل فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية أولى نسخها، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وقد شهد اليوم الأول إطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذه الفعاليات المهمة، التي تأتي تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفاصيل المشاركة والرؤية الاستراتيجية للمنتدى

تستضيف العاصمة الجديدة هذا الحدث الاستراتيجي الذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير". يمتدForum على مدار يومين، هما الاثنين والثلاثاء من الشهر الحالي، بمشاركة نحو 400 شخصية من كبار المسؤولين والخبراء.

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تشمل قائمة المشاركين ممثلين عن الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خبراء من منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية. وينضم إليهم أيضاً العديد من الوزراء والمؤسسات الدولية المعنية مباشرة بهذا الملف الحيوي، مما يعكس الطابع العالمي للمنتدى.

محاور النقشة ومستقبل النظم الداعمة

تركز جلسات اليوم الثاني على مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس صلب حياة المواطن، وفي مقدمتها الربط الوثيق بين الدعم والفرص الاقتصادية وسبل العيش المستدامة. كما تناقش الآليات اللازمة لضمان حماية اجتماعية مستجيبة للصدمات والأزمات التي قد تطرأ على الاقتصاد العالمي.

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تسعى الجلسات إلى تعزيز إتاحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل بشكل أوسع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويختتم المنتدى فعالياته بجلسة مهمة بعنوان "تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.. أبرز الخلاصات والخطوات المقبلة"، لتلخيص النتائج وتوجيه السياسات المستقبلية.

معرض ديئارنا والتمكين الاقتصادي المحلي

على هامش المناقشات السياسية والفنية، أقيم معرض "ديارنا" المخصص للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة أكثر من 30 عارضاً يقدمون منتجات تعكس أصالة التراث المصري وثرائه تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي". يسلط المعرض الضوء على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي.

يهدف المعرض إلى إبراز الفرص الاقتصادية الناتجة عن دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. وهذا يمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم سبل العيش المستدامة في المجتمع المصري.

إنجازات التكافل وكرامة على مدار سنوات

تبرز بيانات وزارة التضامن الاجتماعي مدى توسع نطاق الدعم الاجتماعي في مصر، حيث أفادت مساعد الوزيرة بأن 8.3 مليون أسرة استفادت من برامج تكافل وكرامة على مدار 11 عاماً. يعكس هذا الرقم حجم الدعم المستهدف الذي تستهدفه الدولة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

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تمثل النسخة الأولى من المنتدى الدولي خطوة مهمة نحو ترسيخ منصة دولية متخصصة تنطلق من مصر، تجمع صناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية. تهدف هذه المنصة إلى مناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية وتبادل الرؤى حول بناء منظومات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.