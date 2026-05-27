منتخب مصر يخوض تدريبه الختامي استعدادا لودية روسيا ومونديال 2026

يواصل منتخب مصر تحضيراته المكثفة لخوض غمار كأس العالم 2026، حيث يخوض ودية روسيا اليوم قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة المدرب حسام حسن مساء اليوم الأربعاء تدريبه الختامي على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره منتخب روسيا وديا غدا الخميس.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجربة بعض الأسماء الجديدة والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. وحرص حسام حسن على تطبيق بعض الجمل التكتيكية خاصة في الجانب الدفاعي والهجومي مع التركيز على الكرات الثابتة التي قد تكون سلاحا فعالا في المباريات الرسمية.

ويخوض الفراعنة منافسات كأس العالم 2026 في مجموعة صعبة تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، حيث يسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية تمكنه من التأهل للدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 1934. وتبدأ مباريات مصر في المونديال بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب في مدينة سياتل الأمريكية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت سياتل الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ثم يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 21 يونيو في فانكوفر الكندية في التاسعة مساء بتوقيت كندا الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة. وتختتم مباريات المجموعة بمواجهة إيران يوم 26 يونيو في سياتل في الحادية عشرة مساء بتوقيت الولايات المتحدة السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة. وتتضمن خطة الإعداد للمنتخب المصري خوض مباراة ودية قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية، وسيسافر المنتخب إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو للدخول في المعسكر الأخير قبل البطولة.

ويأمل الجهاز الفني في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية للاعبين خاصة مع عودة المصابين وانضمام المحترفين مثل عمر مرموش وحمزة عبد الكريم. ويراهن حسام حسن على خبرة اللاعبين الكبار إلى جانب العناصر الشابة لتحقيق طموحات الجماهير المصرية في الظهور المشرف بمونديال 2026





