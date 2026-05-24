منتخب فلسطين يعلن قائمة لاعبيه للمشاركة في المعسكر التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة

منتخب فلسطين أعلن قائمة لاعبيه للمشاركة في المعسكر التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن التحضيرات لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي كينيا وقرغيزستان خلال شهر يونيو المقبل. كما ضمت القائمة عددًا من اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، وفي مقدمتهم موسى فيراوي وبدر موسى وحامد حمدان، في تأكيد واضح على اعتماد المنتخب الفلسطيني على مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات المتنوعة، سواء داخل المنطقة العربية أو في الملاعب الأوروبية. وتواجد أيضًا ضمن القائمة عدد من المحترفين في الخارج، مثل مصطفى زيدان وياسر حمد وعميد صوافطة، وهو ما يمنح المنتخب قوة إضافية وتنوعًا في الخيارات الفنية داخل مختلف الخطوط، خاصة مع سعي الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض المباريات المقبلة.

انطلق المعسكر التدريبي في الدوحة وسط أجواء من التركيز والحماس، حيث يستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري، قبل أن تتوجه بعثة المنتخب إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك مطلع شهر يونيو للمشاركة في دورة دولية ودية. ومن المقرر أن يواجه منتخب فلسطين نظيره الكيني يوم السادس من يونيو، ثم يلتقي منتخب قرغيزستان يوم التاسع من الشهر ذاته، في مواجهتين يسعى خلالهما الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبل





