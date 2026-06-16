منح ترخيص لشركة حسن علام لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية في مصر

شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية، لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية باستثمار أولي يقدر بـ400 مليون دولار. يأتي هذا الترخيص ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية.

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ، لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية .

وتعتزم شركة حسن علام ضخ استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى لإنشاء مركز بيانات متطور مصمم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خطط للتوسع وزيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، وخدمة المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات المحلية والعالمية. وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منح هذا الترخيص يعكس اهتمام الدولة بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة. من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لنمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والاعتمادية والأمن.

وأشار إلى أن التوسع في إصدار تراخيص مراكز البيانات يعكس تنامي الطلب على هذه الخدمات والثقة المتزايدة في السوق المصري. كما أوضح المهندس محمد مجدي علام العضو المنتدب لشركة حسن علام أن حصول الشركة على التراخيص يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على البيانات، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع شركة A15 واستثمار أولي يبلغ 400 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية ودعم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يُعد ترخيص شركة حسن علام خطوة جديدة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتعزيز تنافسية مصر كمركز رقمي إقليمي. ويُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر خلال العامين الماضيين عشرة تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصري وجاذبيته للاستثمارات التكنولوجية الكبرى





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