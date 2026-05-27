منح دراسية رومانية للطلبة المصريين وإجراءات تطوير التعليم العالي في مصر

إعلان وزارة التعليم العالي عن منح دراسية للجامعات الرومانية، وتعزيز التعاون الدولي وتحديث البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب فعاليات ثقافية وعلمية متعددة في مصر.

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصول الطلبة المصريين على فرص منح دراسية متميزة في رومانيا ، وذلك بناءً على ما أفادت به سفارة رومانيا بالقاهرة.

تم تخصيص عدد من المنح للدراسات الجامعية والدراسات العليا في جامعات رومانيا، لتشجيع الطلاب على الاستفادة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها المؤسسات التعليمية الرومانية. يُدعى المهتمون بهذه المنح إلى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج عبر الرابط https://scholarships.studyinromania.gov.ro/ للاطلاع على تفاصيل الشروط ومتطلبات التقديم، مع الإشارة إلى أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي تكاليف مالية مرتبطة بهذه المنح.

تزامناً مع الإعلان عن هذه الفرصة، أعرب وزير التعليم العالي والمجتمع الأكاديمي عن تهنئته الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي. كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف معدلات العمل في الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية، في إطار سعي الوزارة لتوسيع نطاق البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئات دراسية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.

في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتطوير نظام التعليم العالي، تم توجيه دعوة إلى جميع الجامعات المصرية لتحديث لوائح البرامج الأكاديمية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتجددة. كما دعا المسؤولون إلى الإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي لتفعيل دور مصر في المشهد التعليمي الإقليمي والعالمي.

وفي سياق آخر، تلاقت جهود وزاري التعليم العالي والشباب مع وزاري الخارجية لتنسيق احتفالية "يوم أفريقيا" في مقر جامعة القاهرة، بالإضافة إلى تطوير المنصة الرقمية والتطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية "Cairo 2026"، وإطلاق معرض "خبايا الروح" بالتعاون مع محافظ القاهرة، الذي يهدف إلى إبراز التراث الثقافي والرقمي للجامعة





