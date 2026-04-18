منصة رقمية لمتابعة المشروعات الصحية القومية: تعزيز الكفاءة والجودة

وزير الصحة والسكان يترأس اجتماعاً لمراجعة المنصة النهائية لنظام متابعة المشروعات القومية، بهدف تعزيز الرقمنة، تسريع الإنجاز، وضمان جودة تنفيذ مشروعات المستشفيات، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً هاماً لمراجعة النسخة النهائية لمنصة نظام متابعة المشروعات القومية . تأتي هذه المنصة في إطار جهود الوزارة لتفعيل منظومة رقمية متكاملة بهدف تعزيز كفاءة وشفافية متابعة سير العمل في المشروعات الصحية الوطنية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة. وشدد الوزير في بداية اللقاء على الأهمية القصوى لتعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات ، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم عملية اتخاذ القرار.

كما أكد على دورها الحيوي في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في إدارة المشروعات الصحية القومية، مما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز ورفع مستوى جودة التنفيذ. في هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضاً للشكل النهائي للمنصة، والتي تم تصميمها لتكون بمثابة مركز قيادة موحد لمتابعة جميع مشروعات المستشفيات على مستوى الجمهورية. تتيح هذه المنصة إمكانية رصد دقيق لنسب التقدم المحرز في مراحل التنفيذ المختلفة، بالإضافة إلى توليد تقارير دورية شاملة. هذه التقارير ستكون بمثابة أداة قيمة لمتخذي القرار، حيث تمكنهم من تقييم الأداء بشكل مستمر وتحديد الاحتياجات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية واللازمة. كما تطرق الاجتماع إلى استعراض آليات الاستخدام الأمثل للمنصة، لضمان تحقيق أعلى مستويات جودة التنفيذ. يتم ذلك من خلال المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وربطها بشكل مباشر بمعايير الجودة العالمية والمحلية المعتمدة. إلى جانب ذلك، سيتم تفعيل المتابعة الدورية المستمرة لرصد أي تحديات أو معوقات قد تواجه سير العمل في المشروعات، ووضع الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب. وأكد المتحدث الرسمي أن توجيهات الوزير ركزت على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق بين المنصة والقطاعات المختلفة داخل الوزارة. يهدف هذا التكامل إلى تعزيز سلاسة تداول المعلومات وتسريع عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية التي توفرها المنصة. الهدف النهائي هو ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ مشروعات المستشفيات. وهذا بدوره سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات المعنية، وهم اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات، والمهندس شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمهندس أحمد صبحي، مستشار مساعد الوزير للمشروعات القومية، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذا المشروع الحيوي





