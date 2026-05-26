منظومة النقل السعودية تجهز أكثر من 100 خطة تشغيلية لنقل مليوني حاج خلال موسم الحج

قام المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية عبدالعزيز العتيبي، اليوم الاثنين، بالإعلان عن تجهيز أكثر من 100 خطة تشغيلية متكاملة لنقل الحجاج خلال موسم الحج الجاري. وسيتم استخدام قطار المشاعر المقدسة لنقل أكثر من مليوني حاج، مع بدء التشغيل الفعلي يوم أمس السابع من ذي الحجة. وقد نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 390 ألف عملية فحص ميداني، أسفرت عن رصد أكثر من 87 ألف مخالفة، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة النقل وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات. كما خضعت جميع الطرق الممتدة من المنافذ إلى المشاعر المقدسة لأعمال مسح وصيانة شاملة تجاوزت 3500 كيلومتر باستخدام أحدث التقنيات، بما يعزز السلامة والانسيابية المرورية.

