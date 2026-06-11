منظمة العفو الدولية تكشف عن مخطط تطهير عرقي إسرائيلي في الضفة الغربية

تقرير حقوقي مفصل يتهم إسرائيل باتباع سياسة حكومية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرياً من الضفة الغربية لتمهيد الطريق لضم الأراضي، مدعوماً بإحصائيات أممية صادمة.

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً حقوقياً شاملاً ومفصلاً يقع في مائة وتسع وأربعين صفحة، وجهت من خلاله اتهامات خطيرة ومباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ حملة ممنهجة من التطهير العرقي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح التقرير أن الهدف الأساسي من هذه الممارسات هو تهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم لتمهيد الطريق أمام عملية ضم رسمية لهذه المناطق إلى الدولة الإسرائيلية. وخلصت المنظمة في تحليلها إلى أن عمليات التهجير هذه ليست مجرد حوادث فردية أو تصرفات عشوائية يقوم بها مستوطنون متطرفون، بل هي نتاج سياسة حكومية مدروسة ومنظمة تهدف إلى تغيير الديموغرافية في المنطقة وتثبيت واقع جديد يخدم التوسع الاستيطاني.

وأشار التقرير إلى وجود آلية عمل متكاملة تقودها مجموعات استيطانية تقوم بإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المجموعات ما كانت لتتمكن من تنفيذ مخططاتها لولا الدعم اللوجستي والأمني والسياسي المباشر من قبل الحكومة الإسرائيلية. وفي هذا السياق، يشدد المجتمع الدولي في معظم مؤسساته على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تفتقر إلى الشرعية القانونية وتخالف كافة المواثيق الدولية، بينما تصر إسرائيل على وصف الضفة الغربية بأنها أرض متنازع عليها، مدعية أن الوضع النهائي يجب أن يتم حسمه عبر مفاوضات مباشرة، وهو الموقف الذي تراه المنظمات الحقوقية محاولة للالتفاف على الحقوق الأساسية للسكان الأصليين.

ومن الناحية الإحصائية، استند تقرير منظمة العفو الدولية إلى بيانات دقيقة صادرة عن الأمم المتحدة، والتي كشفت عن واقع مأساوي يتمثل في إفراغ أكثر من مائة قرية فلسطينية في الضفة الغربية بشكل كلي أو جزئي من سكانها في الفترة الممتدة ما بين يناير من عام ألفين وثلاثة وعشرين وأبريل من عام ألفين وستة وعشرين. ولم يتوقف الأمر عند إفراغ القرى، بل وثقت الأمم المتحدة ما يزيد عن سبعة آلاف ومائتين وثمانين حالة تهجير فردية، نتجت بشكل أساسي عن عمليات هدم المنازل والمنشآت الحيوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية.

ومن الملاحظ أن هذا الرقم يشمل أشخاصاً تعرضوا لعمليات تهجير متكررة، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية المستمرة وعدم الاستقرار الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل هذه السياسات. في المقابل، دأبت الحكومة الإسرائيلية على رفض مثل هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، معتبرة أن استخدام مصطلحات مثل 'التطهير العرقي' هو أمر غير دقيق ويعكس انحيازاً غير عادل ضدها في المحافل الدولية.

ورغم أن إسرائيل لم تصدر تعليقاً فورياً على هذا التقرير تحديداً، إلا أن نهجها المعتاد يعتمد على نفي وجود سياسات رسمية للتهجير، وإلقاء اللوم على أحداث ميدانية معزولة. ومع ذلك، فإن التقرير يرى أن هذه الرواية تتناقض مع الوقائع على الأرض ومع حجم الدعم الذي يتلقاه المستوطنون من مؤسسات الدولة.

وفي ختام التقرير، صرحت أنييس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بأن هذه الانتهاكات الصارخة لا يمكن اعتبارها نتيجة لتصرفات أفراد معزولين أو مجموعات خارجة عن القانون، بل أكدت أن عنف المستوطنين يمثل جزءاً أساسياً ومحورياً في حملة تطهير عرقي واسعة النطاق تحظى بدعم كامل من الدولة. وأوضحت أن الصمت الدولي أو الاكتفاء بالإدانات الشفهية لم يعد كافياً لوقف هذه الممارسات التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في المناطق المحتلة، مما يستوجب تحركاً دولياً حازماً لمحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات





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