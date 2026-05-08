منظمة الصحة العالمية ترصد إصابات بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية وتدعو لتكثيف الأبحاث الوقائية

تقرير مفصل حول تسجيل إصابات بفيروس هانتا على سفينة إم في هونديوس ووفاة ثلاثة أشخاص، مع تحليل لمخاطر سلالة الأنديز ودعوة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستثمار في اللقاحات والأبحاث الطبية.

في تطور صحي أثار حالة من القلق في الأوساط الدولية، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ست حالات مؤكدة للإصابة ب فيروس هانتا ، وهو ما سلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه الأمن الصحي العالمي في مواجهة مسببات الأمراض الناشئة.

وقد تركزت هذه الإصابات على متن السفينة السياحية التي تحمل اسم إم في هونديوس، والتي كانت في رحلة بحرية ممتدة من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر. هذا الحادث المأساوي أودى بحياة ثلاثة ركاب، مما جعل السفينة محور اهتمام دولي مكثف منذ أن أعلنت المنظمة عن هذه الوفيات، مرجحة أن يكون السبب الرئيسي وراء تدهور حالتهم الصحية هو التعرض لفيروس هانتا الخطير.

وبالرغم من هذه التطورات، سارعت منظمة الصحة العالمية إلى طمأنة المجتمع الدولي، مؤكدة أن انتشار الفيروس في هذه الحالة المحدودة لا يشكل في الوقت الراهن بداية لجائحة عالمية أو وباء واسع النطاق، مشيرة إلى أن السيطرة على الحالات لا تزال ضمن النطاق الممكن. ومن جانبها، أوضحت ماريا فان كيركوف، مديرة قسم الوقاية والتأهب في وجه الجوائح والأوبئة بالمنظمة، أن ما حدث ليس مؤشراً على بداية وباء جديد، ولكنها اعتبرت الواقعة فرصة ذهبية للتذكير بضرورة الاستثمار المكثف في الأبحاث العلمية التي تركز على مسببات الأمراض المماثلة لهذا الفيروس.

وأكدت فان كيركوف أن تطوير العلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص الدقيقة هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح في المستقبل، خاصة وأن فيروس هانتا يفتقر حالياً إلى لقاحات معتمدة أو علاجات محددة وفعالة بنسبة مائة بالمائة. ومن الناحية العلمية، ينتشر هذا الفيروس عادة عن طريق القوارض المصابة، حيث ينتقل إلى البشر من خلال ملامسة بولها أو برازها أو لعابها، أو عبر استنشاق الغبار الملوث بهذه الإفرازات.

إلا أن الخطورة تكمن في سلالة الأنديز التي رُصدت لدى الركاب المصابين على متن السفينة، حيث تعد هذه السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال المباشر من شخص إلى آخر، مما يزيد من تعقيد عمليات الاحتواء والوقاية. أما فيما يتعلق بالإجراءات الميدانية، فقد أبحرت السفينة إم في هونديوس عبر المحيط الأطلسي منذ مطلع شهر أبريل، وفي رحلتها من الرأس الأخضر إلى جزر الكناري، تم اتخاذ تدابير صارمة حيث خضع جميع الركاب وأفراد الطاقم المتبقون، والبالغ عددهم حوالي مائة وخمسين شخصاً، لعمليات مراقبة صحية دقيقة وفحوصات شاملة قبل السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم لضمان عدم نقل العدوى.

وبالتوازي مع هذه الأحداث، برزت تحذيرات صحية في مناطق أخرى، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً هاماً قبل انطلاق موسم الحج للتحذير من مخاطر فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه، في خطوة استباقية لحماية ملايين الحجاج. وفي سياق التفاعل الشعبي والإعلامي، أشار الإعلامي عمرو أديب إلى حالة الرهاب التي تعيشها الشعوب بعد تجربة جائحة كورونا، موضحاً أن من عانى من تداعيات كورونا أصبح أكثر حذراً وقلقاً من أي فيروس جديد، وهو ما يفسر حالة الهلع التي قد تصاحب أخبار مثل فيروس هانتا.

كما تم تسليط الضوء على أهمية الوعي بالأعراض المبكرة والمتأخرة للفيروس، مثل القشعريرة المتكررة التي قد تكون علامة خطر تستوجب التدخل الطبي الفوري، مما يعزز من أهمية الثقافة الصحية الوقائية في مواجهة الأزمات الوبائية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيروس هانتا منظمة الصحة العالمية سلالة الأنديز الأوبئة الصحة العامة

United States Latest News, United States Headlines