منظمة الصحة العالمية تطلق حملة عالمية لتعزيز الثقة في العلم والصحة

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة عالمية بمشاركة أكثر من 240 مؤسسة لتعزيز الثقة في المعلومات الصحية والتصدي للأخبار المضللة في إطار اليوم العالمي للعلم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق حركة عالمية جديدة تحمل اسم "معا من أجل العلم والصحة"، وذلك بمشاركة واسعة تتجاوز 240 مؤسسة ومنظمة دولية. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت يتزايد فيه الطلب على مصادر موثوقة للمعلومات الصحية وسط انتشار واسع للمحتوى المضلل.

إطلاق مبادرة العلم والصحة عالميا

تهدف الحركة الجديدة التي انضمت إليها عدد كبير من الجهات الفاعلة حول العالم إلى تعزيز الثقة في العلوم الطبية والبيولوجية، وتسهيل وصول المعرفة العلمية إلى مختلف شرائح المجتمعات. تسعى المنظمة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان استفادة الجميع بشكل عادل من التقدم العلمي المستمر بهدف تحسين مستوى الصحة العامة وإنقاذ الأرواح البشرية.

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التزامن مع اليوم العالمي للعلم

يأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن الدقيق مع احتفالات المجتمع الدولي باليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية. يبرز هذا التوقيت أهمية ماسة في تعزيز الثقة بالمعلومات الصحية الموثوقة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى مواجهة التحديات الناتجة عن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة التي قد تؤثر سلبا على القرارات الصحية الفردية والجماعية.

محاور العمل الثلاثة الأساسية

ترتكز استراتيجية الحركة على ثلاثة محاور رئيسية مصممة لتحقيق أهدافها الطموحة. المحور الأول يركز على تعزيز الروابط الوثيقة بين المؤسسات العلمية والمجتمع المحلي. أما المحور الثاني فيدعم الاعتماد الصارم على الأدلة العلمية في وضع السياسات واتخاذ القرارات الصحية الدقيقة. بينما يهدف المحور الثالث إلى تحسين التواصل العلمي لضمان فهم الجميع للمعلومات الصحية والاستفادة منها فعلياً.

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دعوة لانضمام جهات إقليم شرق المتوسط

في إطار توسيع نطاق التأثير، دعت منظمة الصحة العالمية مجموعة متنوعة من الشركاء للانضمام إلى هذه الحركة العالمية. شملت الدعوة الجامعات الكبرى، والمؤسسات البحثية المتخصصة، والحكومات الوطنية، بالإضافة إلى المهنيين الصحيين ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية المحلية في إقليم شرق المتوسط.

مساهمة فعالة في إيصال العلم للجميع

تشدد المنظمة على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المعنية في إيصال العلم إلى كل فرد يحتاج إليه، مما يعزز من قدرة المجتمعات على اتخاذ قرارات مستنيرة. يهدف هذا التعاون الواسع إلى بناء بيئة صحية أكثر أماناً واستقراراً من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى المعرفة الصحيحة والدقيقة.