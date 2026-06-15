منع حكم صومالي من دخول أمريكا خلال كأس العالم رغم حيازته تأشيرة سارية

منعت السلطات الأمريكية الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، بداعي مخاوف أمنية. ويدافع مسؤول في البيت الأبيض عن القرار، بينما يصف رئيس الفيفا القرار بالمؤسف.

في تطور مثير للجدل حول مشاركة المنتخب الصومال ي في بطولة كأس العالم لكرة القدم، منعت السلطات الأمريكية الحكم الصومال ي عمر عرتن من دخول أراضيها رغم حيازته لتأشيرة دخول سارية.

وقد بررت السلطات الأمريكية هذا القرار بمخاوف أمنية تتعلق بصلات مزعومة للحكم بمنظمة إرهابية في الصومال. ويأتي هذا المنع على الرغم من أن الحكم كان من المقرر أن يشارك في إدارة مباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. رداً على هذا القرار، دافع أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، عن قرار المنع، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بدخول أفراد يشكلون خطراً أمنياً محتملاً.

وقال جولياني في تصريح لصحيفة "يو إس إيه توداي" يوم الأحد: "هناك بعض الأمور التي لا يمكننا الحديث عنها بخصوص الحكم الذي تشيرون إليه، ولكن على الأقل ما تم الكشف عنه هو أنه كان على اتصال بأشخاص سيئين للغاية قبل وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف: "سأكتفي بهذا القدر، ولكن ما يمكنني قوله هو أننا لن نسمح لمسؤولي بطولة كرة قدم بدخول أشخاص سيئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من واجبنا ضمان حصول الجميع على تجربة لا تُنسى، وهذا يعني التأكد من قدرتنا على مراقبة الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة".

من جانبه، وصف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القرار الأمريكي بأنه "مؤسف". وأكد إنفانتينو أن الحكم عرتن سيتقاضى راتبه كاملاً عن العمل الذي كان من المفترض أن يؤديه في البطولة. كما أشاد إنفانتينو بوزارة الخارجية الأمريكية لجهودها في منح التأشيرات لجميع اللاعبين والمدربين المشاركين، بما في ذلك المنتخب الإيراني وبعض أعضاء جهازه الفني بعد أشهر من عدم اليقين. وقال: "الأهم من ذلك كله، أننا نستطيع أن ننظر إلى جميع اللاعبين الذين دخلوا البطولة بتأشيرات دخول.

إنه لأمر رائع حقًا. جميع المدربين حصلوا على تأشيرات دخول، لذا لم تتأثر أي من مباريات البطولة". يذكر أن قضية صعوبة الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة كانت موضوعاً رئيسياً في الفترة التي سبقت انطلاق البطولة، حيث واجهت بعض المنتخبات تأخيرات وقلقاً بسبب سياسات الهجرة الأمريكية المشددة. ورغم أن التأشيرات منحت في النهاية لجميع اللاعبين والجهازات الفنية، إلا أن حالة الحكم عرتن أثارت تساؤلات جديدة حول شمولية هذه السياسات ومدى تأثيرها على نزاهة البطولة واستقلالية تحكيمها.

ويمثل منع الحكم الصومالي سابقة قد تفتح الباب أمام تحديات مستقبلية في تنظيم المحافل الدولية الرياضية على الأراضي الأمريكية





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