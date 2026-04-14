منى أبو سديرة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ سامي عبد الحليم وتنفي شائعات

كشفت منى أبو سديرة، زوجة الفنان القدير سامي عبد الحليم، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها، نافيةً شائعات حول تلقيه العلاج من جهات خارجية. وأكدت على ضرورة احترام خصوصية الأسرة في هذه الظروف، ودعت إلى تحري الدقة في نقل الأخبار.

نشرت زوجة الفنان القدير سامي عبد الحليم ، السيدة منى أبو سديرة ، تعليقًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف فيه عن آخر التطورات الصحية لزوجها. كتبت السيدة منى بأسى وحزن: 'دكتور سامي دخل الرعاية تاني.. فضلًا ادعوا له ربنا ينجيه ويشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا'.

أصدرت السيدة منى بيانًا توضيحيًا على الصفحة الرسمية للعائلة، نفت فيه بشدة ما تم تداوله مؤخرًا حول تدخل النجم خالد النبوي لعلاج زوجها على نفقته الخاصة، وأكدت أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة. أوضحت السيدة أن الدكتور سامي يتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة من خلال التأمين الصحي الخاص به التابع لأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى تأمين آخر من نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تلجأ إلى أي مساعدة خارجية حتى الآن. وأضافت أن الدكتور سامي 'مستور'، أي أنه يتمتع بالخصوصية والرعاية الكافية، وأن الأسرة هي المسؤولة بشكل كامل عن حالته الصحية، مطالبة بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة أو مؤكدة دون الرجوع إليهم للحصول على الحقائق.

وجهت السيدة منى الشكر إلى النجم خالد النبوي على مبادرته، لكنها شددت على رفضها لنشر أو ترويج أي أخبار غير صحيحة قد تسيء إلى اسم وتاريخ الدكتور سامي عبد الحليم. وأكدت أن الشائعات المتداولة تمس مكانة زوجها، الذي وصفته بأنه 'بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973 ومعلم لأجيال عديدة'، داعية إلى تحري الدقة واحترام خصوصية الأسرة في هذه الظروف الصعبة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار دون التحقق منها يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، وطالبت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالالتزام بالمصداقية المهنية وتجنب الانسياق وراء الشائعات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بصحة الشخصيات العامة وتاريخها. وقد تفاعل عدد كبير من محبي الدكتور سامي عبد الحليم مع هذا البيان، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة إلى صحته وعافيته.

