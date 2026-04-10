من الطاعون إلى كوفيد-19: البشرية في مواجهة الأوبئة وتأثير التضخم وشم النسيم

استعراض لتاريخ الأوبئة وتأثيرها على البشرية، مع تسليط الضوء على أحدث التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الإقبال على الشواطئ المصرية خلال احتفالات شم النسيم.

من الطاعون الأسود إلى كوفيد-19 .. استعرضت البشرية عبر التاريخ صراعاتها مع ال أوبئة الفتاكة، وكيف تمكنت من مواجهة التحديات الصحية الهائلة التي عصفت بها. لم تكن جائحة كوفيد-19 الأولى من نوعها، بل سبقتها أوبئة أخرى تركت بصماتها الدامية على المجتمعات البشرية، وغيرت مسار التاريخ. من بين هذه ال أوبئة ، يبرز الطاعون الأسود الذي اجتاح أوروبا في القرن الرابع عشر، وحصد أرواح الملايين، وتسبب في انهيار الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، استطاعت البشرية التغلب على هذه الأزمة، والتعافي منها تدريجياً، معتمدة على البحث العلمي، والتطورات في مجال الصحة العامة، والتغييرات في السلوكيات الاجتماعية. وقد شهدت البشرية عبر العصور أوبئة أخرى مثل الجدري، والحصبة، والإنفلونزا، وغيرها، والتي أدت إلى خسائر بشرية كبيرة، وأثرت على مسار التنمية. لكن في كل مرة، كان الإنسان يواجه هذه التحديات بعزيمة وإصرار، ساعياً إلى فهم مسببات الأمراض، والوقاية منها، وعلاجها. كما شهدت البشرية تطورات كبيرة في مجال الصحة العامة، مثل تطوير اللقاحات، وتحسين النظافة، وتوفير الرعاية الصحية، والتي ساهمت في السيطرة على العديد من الأمراض المعدية، وتحسين الصحة العامة. ويوضح هذا التاريخ الطويل للصراعات مع الأوبئة، مدى قدرة الإنسان على التكيف مع التحديات، والتعلم من الأخطاء، والمضي قدماً نحو مستقبل صحي أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسليط الضوء على دور الحكومات والمؤسسات الصحية في الاستجابة للأوبئة، وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة. كما يجب التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتوفير الموارد اللازمة للوقاية والسيطرة على الأوبئة. في سياق متصل، أدت القفزة الواسعة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران إلى دفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة لتسجل أكبر ارتفاع لها خلال أربع سنوات. وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في مارس بنسبة سنوية بلغت 3.3% مقابل 2.4% في فبراير السابق عليه. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في مارس بنسبة 0.9%، في أكبر زيادة من نوعها خلال قرابة أربع سنوات. وارتفعت الأسعار الرئيسية، التي تستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة سنوية بلغت 2.6% في مارس، مقابل 2.5% في فبراير. وسجلت أسعار الطاقة الإجمالية زيادة نسبتها 10.9% عن شهر يناير الماضي، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2005. أما أسعار البنزين وحدها، فقد قفزت بنسبة 21.2% خلال الفترة بين فبراير ومارس الماضيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة. كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران والأثاث المنزلي والرسوم الدراسية والسيارات الجديدة أيضا، بينما تراجعت أسعار الرعاية الصحية والعناية الشخصية والسيارات والشاحنات المستعملة. يشار إلى أن صدمة أسعار الغاز الناجمة عن الحرب الإيرانية حولت مسار التضخم، من تراجع بطيء وتدريجي إلى زيادة حادة، أبعد من هدف الاحتياطي الفيدرالي، الذي يبلغ 2%. ونتيجة لذلك، من شبه المؤكد أن يؤجل البنك المركزي أي خفض في أسعار الفائدة لأشهر، وأسعار الغاز أيضا تمثل أيضا تكلفة واضحة للغاية ولها آثار واسعة على ثقة المستهلك والمشاعر السياسية. شهدت مدن الساحل المصري إقبالًا ملحوظًا على الشواطئ تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، حيث توافد الآلاف للاستمتاع بالأجواء الربيعية. سجل شاطئ ستانلي نسبة إشغال بلغت 50%، مما يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الشاطئ. شهدت المناطق السياحية الأخرى في الإسكندرية أيضًا إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين حرصوا على قضاء عطلة شم النسيم في جو من المرح والترفيه. وتأتي هذه الاحتفالات في ظل استعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة للزوار، وضمان سلامتهم وراحتهم. كما شهدت مدن أخرى على الساحل الشمالي إقبالًا مماثلًا، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الأيام القادمة. في سياق آخر، اتفقت كوريا الشمالية والصين على تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه سيقوم بإعادة تجهيز السفن الحربية لاستئناف الضربات على إيران في حال فشل المحادثات الدبلوماسية





