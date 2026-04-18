من مقهى لقميص الأهلي: قصة كفاح إبراهيم الأسيوطي تُلهم الجماهير

يكشف إبراهيم الأسيوطي، ناشئ النادي الأهلي، عن معاناته وظروفه الصعبة قبل تحقيق حلمه بالانضمام للقلعة الحمراء، وكيف ساعده الإصرار وهدية تريزيجيه في مسيرته.

كشف إبراهيم الأسيوطي ، لاعب ناشئي النادي الأهلي ، عن تفاصيل رحلته الملهمة نحو تحقيق حلمه الكبير بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن ما يعيشه الآن يفوق بكثير ما كان يتخيله في الماضي. لم يكن الأسيوطي يتصور يومًا أنه سيرتدي قميص الأهلي، ووصف لحظة توقيعه للنادي بأنها كانت استثنائية لدرجة أنه لم يتمكن من النوم لثلاثة أيام متواصلة بسبب الفرحة الشديدة والتأثر العميق، معتبرًا هذه اللحظة نقطة تحول جذرية في مسيرته الاحترافية. بدأت رحلة الأسيوطي مع صعوبات بالغة وظروف قاسية.

قبل احترافه، كان يعمل في أحد المقاهي مقابل أجر يومي بسيط لا يتعدى 30 جنيهًا. يروي موقفًا طريفًا ومؤلمًا في آن واحد، حيث طُلب منه تغيير أسطوانة غاز، فاستغل الفرصة للذهاب واللعب في إحدى الأكاديميات. تمكن خلال هذه الفترة من تسديد الكرة بشكل لافت بجوار العارضة. لكن غيابه المفاجئ عن المقهى أثار غضب العاملين الذين قاموا بضربه بسبب تأخره. ورغم الإمكانيات المحدودة، ظل الأسيوطي مصرًا على تحقيق حلمه. كان يلعب في فترة سابقة مع فريق أسمنت أسيوط وهو يرتدي حذاءً ممزقًا. لفتت حالته انتباه الكابتن نبيل محمود، الذي بادر بتوفير حذاءين جديدين له كنوع من الدعم والتشجيع. وأشار الأسيوطي إلى أنه كان يفضل اللعب حافي القدمين في بعض الأحيان، لأنه لم يكن معتادًا على ارتداء الأحذية أثناء اللعب. في ختام حديثه، تطرق اللاعب إلى موقف إنساني رائع من النجم محمود حسن تريزيجيه. بعد تصعيد الأسيوطي للفريق الأول، أهداه تريزيجيه حذاءه الخاص. لا يزال الأسيوطي يحتفظ بهذه الهدية الثمينة في خزانته حتى الآن، معتبرًا إياها ذكرى عزيزة ودافعًا قويًا للاستمرار في التفوق والنجاح.





