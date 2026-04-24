مهدي سليمان يحقق إنجازًا تاريخيًا.. 100 كلين شيت في الدوري المصري

حارس الزمالك مهدي سليمان يصل إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في الدوري المصري الممتاز، ويساهم في تعزيز صدارة الزمالك في دوري نايل بعد الفوز على بيراميدز.

احتفل نادي الزمالك بإنجاز تاريخي لحارسه المخضرم مهدي سليمان ، الذي تمكن من الوصول إلى حاجز الـ 100 مباراة بشباك نظيفة في مسيرته المميزة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هذا الإنجاز الاستثنائي جاء تتويجًا لسنوات من العطاء والتميز في حراسة عرين الفريق الأبيض، ويعكس مدى التزامه واحترافيته العالية. وقد تحقق هذا الرقم القياسي بعد تألقه اللافت في مباراة الزمالك الحاسمة أمام بيراميدز، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف واحد مقابل لا شيء، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في دوري نايل. هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط مهمة في مسيرة الفريق نحو اللقب، بل كان أيضًا بمثابة تتويج شخصي لمسيرة مهدي سليمان الحافلة بالإنجازات.

أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أشاد بإنجاز الحارس الكبير، مؤكدًا أنه يستحق كل التقدير والاحترام. وأضاف يونس أن الفوز على بيراميدز يمثل دفعة قوية جدًا للزمالك في سعيه نحو حسم لقب الدوري هذا الموسم. وشدد على أهمية التركيز الكامل في اللقاءات المقبلة، وعدم التفكير في الماضي أو في نتائج الفرق المنافسة، بل العمل على تحقيق الفوز في كل مباراة على حدة.

وأوضح أن الفريق يجب أن يغلق صفحة مباراة بيراميدز، وأن يتعامل مع كل مباراة قادمة بنفس الروح القتالية والعزيمة التي ظهر بها في مباراة بيراميدز. مهدي سليمان لم يكن مجرد حارس مرمى، بل كان قائدًا للفريق داخل الملعب وخارجه، ومصدر إلهام لزملائه. تألقه في المباريات الكبرى والحرجة، وقدرته على التصدي للكرات الصعبة، ساهمت بشكل كبير في تحقيق الزمالك للعديد من الانتصارات الهامة.

كما أن انسجامه التام مع خط الدفاع، وتفاهمه مع المدافعين، قلل بشكل كبير من فرص استقبال الأهداف، مما جعله أحد أهم أسباب قوة الزمالك هذا الموسم. الزمالك يعتمد بشكل كبير على صلابة دفاعه، ومهدي سليمان هو الركيزة الأساسية في هذا الدفاع. إن وصول مهدي سليمان إلى هذا العدد الكبير من المباريات بشباك نظيفة ليس مجرد رقم قياسي، بل هو دليل على مدى تأثيره الكبير على مسيرة الزمالك في الدوري.

فقد ساهم أداؤه المتميز في تعزيز صدارة الفريق لجدول الترتيب، وزيادة حظوظه في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم. فبعد الفوز على بيراميدز، رفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة، متفوقًا بفارق مريح على أقرب منافسيه. هذا الفارق يعطي الزمالك ثقة كبيرة في قدرته على حسم اللقب، ويجعله الأقرب للفوز بالبطولة. ولكن في الوقت نفسه، يجب على الفريق أن يحافظ على تركيزه العالي، وأن لا يستهين بأي من الفرق المنافسة.

فالدوري المصري الممتاز لا يزال يشهد منافسة قوية بين العديد من الفرق، وكل فريق يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة. الزمالك يدرك تمامًا أهمية الحفاظ على صدارته، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك. الفوز على بيراميدز كان بمثابة رسالة قوية لجميع المنافسين، تؤكد أن الزمالك قادر على الفوز بالمباريات الصعبة، وأنه مصمم على حسم لقب الدوري. هذا الانتصار سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، وسيساعده على مواصلة طريقه نحو تحقيق الهدف المنشود.

الزمالك يطمح إلى تقديم موسم استثنائي، وتحقيق جميع الأهداف التي وضعها لنفسه. واللاعبون والإدارة والجهاز الفني يعملون جميعًا بجد لتحقيق هذا الطموح





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

القومي للبحوث: سجلنا أكثر من 100 ألف بحث و350 براءة اختراع منذ إنشاء المركزأكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يُعد أكبر صرح بحثي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى دوره المح

Read more »

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي بمرور 100 عام على العلاقات المصرية البلغاريةنظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية ثقافية ومعرضًا للوحات والصور الفوتوغرافية لقطع أثرية من جمهورية بلغاريا

Read more »

محمد عوض تاج الدين: مبادرة 100 مليون صحة نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنينأكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المبادرات الصحية الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، أحدثت تحولًا جذريًا في منظومة الرعاية الصحية في مصر.

Read more »

افتتاح مصنع لإنتاج الورق المقوى في السخنة بقيمة 100 مليون دولارافتتح الدكتور مصطفى مدبولي مصنعًا لإنتاج الورق المقوى كمادة خام للمنتجات الصحية في المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، بهدف توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يبلغ الاستثمار الإجمالي للمشروع 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية كبيرة.

Read more »

أخبار التوك شو: شعبة الدواجن تكشف مفاجأة في الأسواق.. ومحمد عوض تاج الدين: مبادرة 100 مليون صحة نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنيننشر موقع 'صدى البلد'، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو

Read more »

شركة العاصمة الإدارية تكرم المتفوقين في برنامج دولة التلاوة وتعلن عن دعم إضافي للطلاب المتميزيننظمت شركة العاصمة الإدارية احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في برنامج دولة التلاوة، وأعلنت عن ضم خمسة منهم إلى مبادرة 100 حلم للمستقبل، وذلك في إطار دعمها للتعليم والشباب المتميز.

Read more »