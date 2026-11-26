مهرجان السينما والبيئة والفنون المعاصرة في الفيوم يناقش علاقة الفن بالهوية الريفية بمشاركة فنانين بارزين وسفراء دوليين لتعزيز الوعي البيئي

عقد مهرجان السينما والبيئة والفنون المعاصرة في محافظة الفيوم نقاشات فنية غنية حول العلاقة الوثيقة بين التمثيل السينمائي والهوية الريفية المصرية، في فعالية حضرتها نخبة من صناع السينما والمسرح. شارك في هذه الفعالية رئيس المهرجان المخرج هاني لاشين ، إلى جانب المؤلف السينمائي عبد الرحيم كمال ، والفنانة داليا البحيري ، والفنانة ميران عبد الوارث.

حضور دبلوماسي ودعوات للسلام

استهلت السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، كلمتها بتوجيه تعازيها العميقة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري الذي وقع في اليوم السابق للحدث، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأهالي. وأشارت إيخهورست إلى أن الاتحاد الأوروبي يربطه شراكة استراتيجية مع مصر، معتبرة أن السينما وسيلة فعالة لعكس هذه الشراكة وتحقيق حياة أفضل للمجتمعات. وأضافت أنها تفضل الأفلام المصرية التي تجسد سحر وجمال الريف، مشيرة إلى فيلم "دعاء الكروان" كمثال مقرب لقلبها، وفاطمة حمامة كممثله المفضلة.

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دور السينما في معالجة الضغوط

أعرب المخرج هاني لاشين عن إعجابه بالفيلم المعروض، موضحاً أنه يرصد بدقة مشكلات الحياة الحضرية التي تدفع الفرد للهروب نحو سكون القرى. وشدّد لاشين على أن الفنون لا تنفصل عن البيئة، مستذكراً أن السينما المصرية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي كانت تصور الشوارع النظيفة، ثم تطورت لتسلط الضوء على التحولات الاجتماعية. وحذّر من أن التلوث السمعي والبصري يهدم العلاقات الإنسانية، مؤكداً أن دور السينما الأساسي هو طرح الصورة الصحيحة للحياة، مستشهداً بفيلم "الأراجوز" كمثال على تربية الذائقة الفنية.

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أبعاد الدراما والواقع الريفي

كشف المؤلف عبد الرحيم كمال أن البيئة المحيطة بتشكيل الطبيعة الفنية للأعمال الدرامية، حيث لاحظ أن مسلسليه "الرحايا" و"جزيرة غمام" كانتا هادئتين ومريحيتين للعين. وعلى النقيض تماماً، أشار إلى فيلم "ع جنب يا أسطى" الذي قدم أجواء الزحام والصخب، مما يعكس تنوع القضايا المطروحة. وأكدت الفنانة داليا البحيري سعادتها بمشاركة مهرجان الفيوم، مشددة على أهمية تسليط الضوء فنياً على أزمات القرية، كما فعلت في مسلسل "صرخة أنثى" الذي تناول قضية كتمان الأهالي لتشوهات الأطفال.

فعاليات ثقافية ومعارض فنية

أعلن مهرجان السينما والبيئة والفنون المعاصرة عن تنظيم معرض خاص لصور الطبيعة، والذي سيستضيف حضوراً لافتاً للفنانين المشاركين في النقاشات. يأتي هذا المعرض كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي من خلال الفن، حيث تتركز الجهود على إبراز جماليات البيئة الريفية وأهميتها الثقافية. يهدف المهرجان إلى استكمال هذه الرحلة الفنية والثقافية من خلال عروض سينمائية وأنشطة تفاعلية تساهم في بناء جسور بين الفنانين والجمهور حول قضايا البيئة.