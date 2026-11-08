مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2026.. تكريم آسر ياسين ومدحت العدل وسعيد الشيمي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيسه في نسخته السابعة والأربعين، ويكشف عن قائمة المكرمين وأبرز الإصدارات الصحفية والسينمائية.

يستعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للانطلاق في نسخته السابعة والأربعين، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بهدف الاحتفاء بمسيرته الزمنية التي امتدت لنصف قرن من العطاء الفني والثقافي. يركز البرنامج على تكريم نخبة من أبرز نجوم ورموز السينما المصرية والعربية، في حدث سيجمع بين الترفيه والدراسات السينمائية المتخصصة.

تكريم نجوم السينما وإصدارات بيت الحكمة

كشف الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن قائمة المكرمين الذين يحتفي بهم الحدث هذا العام، حيث سيمنح جائزة فاتن حمامة للتميز إلى الفنان آسر ياسين تكريماً لمسيرة فنية متميزة. كما يتضمن التكريم منح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر لكل من السيناريست الكبير مدحت العدل ومدير التصوير المتميز سعيد الشيمي، بالإضافة إلى تكريم خاص للموزع السينمائي الشهير أنطوان زند، الذي يُعد من رواد توزيع الأفلام في مصر والمنطقة العربية.

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فعاليات البرنامج الثقافي والفني

يستعد المخرج رامي إمام لتقديم ورشة عمل فنية متخصصة (ماستر كلاس) لجمهور المهرجان، وذلك في الموعد المقرر له يوم السبت المقبل في الثانية بعد الظهر. يأتي هذا النشاط ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين صناع الأفلام المحترفين وجمهور السينما المهتم، مما يعزز من دور المهرجان كمركز للفهم النقدي للأعمال الفنية.

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الإصدارات الصحفية التاريخية والمعرفية

يصدر المهرجان بالتعاون مع مجموعة بيت الحكمة للثقافة ستة كتب جديدة توثق مسيرات المكرمين واستعادة تاريخ الحدث، حيث يتضمن إصداراً بعنوان "آسر ياسين.. الفارس الجسور" للناقدة صفاء الليثي، وآخر عن مدحت العدل للكاتب أمجد جمال. كما يضم الكتاب الخاص بسعيد الشيمي خلاصة رؤيته للتصوير السينمائي، بالإضافة إلى كتب تتناول أعمال المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، وتحليلات لأفلام الهرم الذهبي منذ عام 1976، ودراسات في أفلام الأنواع السينمائية المختلفة.

مواعيد الانطلاق واستضافة الجمهور

سيعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الحالية في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت العنوان الرئيسي "خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة". يهدف هذا التوقيت والاحتفاء إلى ترسيخ مكانة المهرجان كمنصة رئيسية تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، مما يدعم تطور الصناعة ويعكس عراقة الحدث العربي والأفريقي الوحيد المعتمد من الفئة (A).