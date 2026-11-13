مهرجان بورسعيد السينمائي يحيا تاريخ المدينة بفيلم "بانوراما" في سينما مصر

تستضيف سينما مصر التاريخية عروضًا مجانية لفيلم "بانوراما أفلام بورسعيد" ضمن الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي المقرر في ديسمبر 2026 احتفاء بذاكرة المدينة.

تستعد مدينة بورسعيد لاستضافة الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي ، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار "سينما تحيي الأمل". يتركز جزء أساسي من فعاليات المهرجان داخل صرح " سينما مصر" التاريخي، حيث تُعرض مجموعة من الأفلام النادرة ضمن برنامج خاص يحمل اسم " بانوراما أفلام بورسعيد".

برنامج بانوراما يفصح عن أهدافه

يهدف برنامج "بانوراما أفلام بورسعيد" إلى إحياء الذاكرة التاريخية والثقافية للمدينة من خلال تقديم أعمال سينمائية منتقاة بعناية. تستعرض هذه الأفلام صفحات من تاريخ بورسعيد، ورصدًا دقيقًا لملامح الحياة فيها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على صفحات مقاومتها الوطنية. يُبرز البرنامج بشكل خاص أحداث العدوان الثلاثي عام 1956، تزامنًا مع الاحتفاء بالذكرى السبعين لمقاومة بورسعيد البطلة.

Also read حقوق المستهلك في استرجاع منتجات «البلاك فرايدي 2026».. التفاصيل

قيادة المهرجان تؤكد على التراث

تترأس أعمال المهرجان الدورة الحالية الناقد السينمائي أحمد عسر، الذي يعمل على دعم هذا البعد التاريخي. ويأتي تحت الرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، الذي يدعم المبادرة ثقافيًا. أكد القائمون على المهرجان أن اختيارهم لعرض هذه الأفلام في هذا الموقع ليس صدفة، بل تأكيدًا على الدور المحوري للسينما في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الثقافي للمصريين.

سينما مصر معلم تاريخي موثّق

تكتسب إقامة العروض داخل قاعة "سينما مصر" أهمية استثنائية لأنها تعد أحد المعالم الثقافية والتاريخية العريقة في المدينة. يعود تاريخ افتتاح هذا الصرح الفني والاجتماعي إلى عام 1949، ليكون شاهداً على مراحل مهمة من تطور الحياة الفنية في بورسعيد. يمثل هذا الموقع نقطة اتصال بين الأجيال، حيث تلتقي حكايات الماضي البطل بالحاضر السينمائي المعاصر.

Advertisement

إتاحة الثقافة للجميع مجانًا

تُتاح جميع عروض برنامج "بانوراما أفلام بورسعيد" مجانًا تمامًا للجمهور، في إطار حرص إدارة المهرجان على كسر الحواجز وإتاحة الثقافة السينمائية للجميع. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة أبناء المدينة وحوارهم مع تراثهم من خلال الفن السابع. تهدف الإدارة إلى تمكين الأجيال الجديدة من التعرف على تاريخ مدينة بورسعيد وبطولات أبنائها عبر لغة السينما العالمية والمحلية.

تفاصيل المواعيد والشعار

سيكون الموعد الرسمي لبدء هذه الفعاليات الثقافية هو الأول من شهر ديسمبر عام 2026، على أن تستمر حتى الخامس من نفس الشهر. يحمل المهرجان شعار "سينما تحيي الأمل" كمبدأ توجيهي لبرنامجه الفني في هذه الدورة. يهدف المهرجان من خلال هذا التوقيت المحدد ودور السينما التاريخية إلى خلق مساحة حوارية بين الفن والتاريخ في قلب مدينة المقاومة.