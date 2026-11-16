مهرجان بورسعيد السينمائي 2026 يكريم المخرجة ساندرا نشأت

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يحتفي بالمخرجة ساندرا نشأت في دورته الثانية لعام 2026، تكريماً لمسيرتها الفنية المميزة، خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر.

يعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي عن تكريم المخرجة ساندرا نشأت ضمن فعاليات دورته الثانية لعام 2026، وذلك تقديرًا لمسيرة إبداعية متميزة تركت بصمة واضحة في الذاكرة السينمائية المصرية والعربية. ويترأس لجنة التكريم الناقد السينمائي أحمد عسر ، بينما تشرف على الرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان ، في حدث ينظم تحت شعار "سينما تحيي الأمل.. سينما تضيء".

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المهرجان على تسليط الضوء على التجارب الفنية المؤثرة التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي، مع إبراز الدور المحوري للمرأة في صناعة السينما المصرية وتكريم إسهاماتها الإبداعية على مدار الأجيال المتعاقبة.

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المخرجة ساندرا نشأت وسيرتها الفنية

تعد ساندرا نشأت واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية، إذ استطاعت أن تقدم تجربة سينمائية تجمع بين الرؤية الفنية الخاصة والقدرة الفائقة على التواصل مع الجمهور عبر أعمال متنوعة.

نجحت المخرجة منذ بداياتها في صياغة مسار فني مميز، تنقلت فيه بمهارة بين الكوميديا والدراما والتشويق والأكشن، لتقدم عددًا من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

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من بين أبرز أعمالها السينمائية التي تركت أثرًا في نفوس المشاهدين: "مبروك وبلبل"، و"ليه خلتني أحبك"، و"حرامية في كي جي تو"، و"حرامية في تايلاند"، إلى جانب "ملاكي إسكندرية" و"الرهينة" و"مسجون ترانزيت" و"المصلحة".

تميزت تجربتها الإخراجية بالاهتمام البالغ بالتفاصيل الدقيقة، وبناء الشخصيات بشكل عميق، وصياغة إيقاع سينمائي جذاب، بالإضافة إلى قدرتها على تقديم أعمال تجمع بين المتعة البصرية والمضمون الإنساني الثري.

تجارب سينمائية تسجيلية متنوعة

امتدت التجربة الإبداعية للمخرجة ساندرا نشأت إلى مجال السينما التسجيلية، حيث قدمت من خلاله أعمالًا تحمل رؤى مختلفة تتناول المجتمع والواقع المصري بعمق.

من بين هذه الأعمال التسجيلية البارزة: "شارك"، و"احلم"، و"شعب ورئيس"، وهي أعمال تؤكد اهتمامها العميق بالإنسان وقضاياه، وقدرتها على التعبير عن تطلعات المجتمع وتحولاته عبر عدسة سينمائية رصينة.

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مواعيد وأهداف المهرجان 2026

يستضيف المهرجان فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت اسم الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين للمقاومة الشعبية الباسلة بمدينة بورسعيد.

يحتوي البرنامج الفني والثقافي للمهرجان على مجموعة من الأنشطة التي تحتفي بالسينما وصناعها، ويعكس روح الفخر بالتاريخ المصري العريق من خلال لغة الفن السابع.