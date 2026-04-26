مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم لدورته السادسة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للأفلام للمشاركة في دورته السادسة التي تقام في جدة التاريخية في ديسمبر المقبل. يدعو المهرجان صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقاته وبرامجه المتنوعة، بما في ذلك برنامج السينما السعودية الجديدة.

ستُقام فعاليات هذه الدورة المرموقة في قلب مدينة جدة التاريخية، وتحديدًا خلال الفترة الممتدة من الثالث إلى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل. يمثل هذا الإعلان فرصة ذهبية لصناع الأفلام الطموحين والمحترفين على حد سواء، من جميع أنحاء العالم، لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع ولجنة تحكيم متخصصة. يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي إلى دعم وتشجيع صناعة الأفلام، وتعزيز التبادل الثقافي من خلال السينما.

ويدعو المهرجان بشكل خاص صنّاع الأفلام لتقديم أعمالهم للمشاركة في برامجه التنافسية المتنوعة، والتي تشمل مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، وهي المسابقة الرئيسية التي تستقطب أفضل الأفلام الروائية الطويلة من مختلف أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يفتح المهرجان باب المشاركة في مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتشجيع الإنتاج السينمائي القصير. لا يقتصر دور المهرجان على العروض التنافسية فحسب، بل يمتد ليشمل فعاليات وورش عمل وندوات تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام وتبادل الخبرات والمعرفة.

كما يوفر المهرجان منصة فريدة للتواصل بين صناع الأفلام والموزعين والمنتجين، مما يساهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون والإنتاج المشترك. يحرص المهرجان على تقديم تجربة سينمائية متكاملة للجمهور، من خلال عروض الأفلام عالية الجودة، والفعاليات الترفيهية المصاحبة، والبرامج التعليمية التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية السينما ودورها في المجتمع. يولي مهرجان البحر الأحمر السينمائي اهتمامًا خاصًا بالسينما السعودية، ويعتبرها جزءًا أساسيًا من هويته ورسالته.

لذلك، يخصص المهرجان برنامجًا خاصًا بعنوان “السينما السعودية الجديدة”، يهدف إلى تسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية المحلية، ودعم صناع الأفلام السعوديين، وتعزيز حضور السينما السعودية على الساحة الإقليمية والدولية. يُعد هذا البرنامج منصة مهمة لعرض أعمال المخرجين والمنتجين السعوديين، وتقديمهم للجمهور والنقاد على حد سواء. كما يتيح البرنامج فرصة للفوز بجوائز “اليُسر” المرموقة، التي تُمنح للأفلام المتميزة المشاركة في المسابقات الرسمية. تعتبر جوائز “اليُسر” تقديرًا للإبداع والتميز في صناعة الأفلام، وتشجع صناع الأفلام على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة.

تؤكد إدارة المهرجان على أن عملية التقديم مجانية تمامًا، وذلك بهدف تشجيع أكبر عدد ممكن من صناع الأفلام على المشاركة. ودعت إدارة المهرجان الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي، حيث يستمر التقديم حتى السابع من شهر يوليو القادم، على أن يتم إغلاق باب المشاركات بشكل نهائي في الثاني من شهر أغسطس من العام الجاري. يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المحددة في دليل المشاركة، والذي يتوفر على الموقع الرسمي للمهرجان.

يحرص المهرجان على توفير جميع المعلومات اللازمة للمتقدمين، وتقديم الدعم الفني والإداري لهم لضمان سير عملية التقديم بسلاسة ويسر





