مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يركز على الهوية الفنية وتأثير الذكاء الاصطناعي

مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكرّم شويكار خليفة ويناقش تحديات صناعة الكرتون والهوية الثقافية وأزمة تأثير الذكاء الاصطناعي على الفن المصري.

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي الأول ل سينما الأطفال في محافظة الدقهلية، تحت شعار دعم الإبداع الشبابي وصناعة المحتوى الهادف، مما يعكس اهتماماً متزايداً بجذب الجمهور الصغير إلى القاعات السينمائية. وقد حضر هذه المناسبة نخبة من صناع السينما وخبراء الرسوم المتحركة ، في إطار سعي المنظمين لتكريس قيمة العمل الفني المحلي.

ترحيب بشويكار خليفة ورؤية المهرجان

تمحورت الفعاليات المركزية حول تكريم المخرجة الكبيرة شويكار خليفة، التي ترأست جلسة حوارية حيوية تناولت واقع المشهد السينمائي الموجه للصغار. وأكدت خليفة في كلمتها على أن الورش الفنية ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل أداة تربوية حيوية لضمان بناء وعي الأطفال بتاريخهم وثقافتهم، مما يجعلهم قادرين على التمييز بين القيم الأصيلة والمحتوى المستورد.

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وأشارت خليفة إلى أن وجود لجنة تحكيم متخصصة برئاسة شخصية لها باع طويل في هذا المجال يعزز من مصداقية المهرجان، ويضع معايير عالية للجودة الفنية التي يجب أن يتبعها الصانعون الجدد، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وجاذبيته أمام المنافسات العالمية.

تحديات التصميم وأزمات الإنتاج الرمضاني

تطرق الدكتور محمد ربيع، أحد أبرز الخبراء الحاضرين، إلى الجوانب التقنية والمهنية التي تواجه المصممين، مشيراً إلى المراحل الدقيقة لتصميم الشخصيات التي تتطلب دقة متناهية. ولفت انتباه الحضور إلى الأزمات المتكررة التي تواجه صناعة الرسوم المتحركة خلال فترة رمضان، والتي تتميز بضيق شديد في الوقت المتاح للإنتاج.

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وأوضح ربيع أن غياب التخطيط المبكر للمشروعات هو السبب الجذري وراء هذه الأزمات، مما يؤثر سلباً على جودة العمل النهائي ويضع المبدعين تحت ضغط نفسي ومادي كبير. ودعا إلى ضرورة وضع جداول زمنية واقعية تتيح للمصممين الفرصة لصقل التفاصيل الفنية دون التسرع في الإنجاز.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الفن المصري

ركز المخرج محمد دندراوي حديثه على التحديات التكنولوجية الراهنة، متناولاً بتفصيل أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة الأفلام والرسوم المتحركة. ورغم الإيجابيات التي توفرها هذه الأدوات من حيث السرعة والتكلفة، أكد دندراوي أن الفن الحقيقي لن يموت طالما امتلك الفنان الأساس العلمي القوي.

وشدد المخرج الشهير على أن الموهبة اليدوية الأصيلة تظل العامل الحاسم الذي يميز الإبداع البشري عن المخرجات الآلية، داعياً الشباب إلى اعتماد التكنولوجيا كأداة مساعدة وليس كبديل عن المهارة والخبرة التراكمية التي يصنعها الإنسان.

آليات التحكيم ودور اللجنة الفنية

في خطوة عملية لتعزيز جودة المنافسة، أعلن المهرجان رسمياً عن تشكيل لجنة تحكيم لمسابقة الرسوم المتحركة، برئاسة شويكار خليفة لضمان الحيادية والموضوعية في التقييم. وتهدف هذه الآلية إلى اكتشاف المواهب الواعدة من الأجيال الجديدة، ومنحهم منصة حقيقية لعرض إبداعاتهم أمام صناع القرار في المجال.

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وأكد المنظمون أن فتح باب الحوار والنقاش مع الجمهور وخبراء الصناعة يسهم بشكل مباشر في تأهيل جيل جديد من السينمائيين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بوعي واحترافية.

تأثير المهرجان على الصناعة المحلية

يعتبر هذا المهرجان الأول من نوعه في الدقهلية نقطة تحول في مشهد الفنون البصرية بالمحافظات، حيث يوفر بيئة حاضنة للمبدعين الصغار والكبار على حد سواء. من خلال التركيز على الهوية الثقافية والحفاظ عليها في مواجهة الأعمال الأجنبية التي قد تقدم صوراً مشوهة، يسعى المهرجان إلى تعزيز الانتماء الوطني.

وتستمر الفعاليات في فتح قنوات التواصل المستمر بين الأجيال المختلفة، مما يضمن انتقال الخبرات وتكوين شبكات دعم مهني قوية تدعم صناعة سينما الطفل في مصر على المدى الطويل.