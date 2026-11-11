مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح دورته الـ47 ويكرم مدحت العدل

تفاصيل افتتاح الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة حسين فهمي، وتكريم مدحت العدل وفاروق فلوكس ونبيل عيوش بحضور نجوم الفن.

انطلقت فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ب دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي ، وسط حضور جماهيري وفني لافت. وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من صناع السينما، من بينهم الدكتور مدحت العدل والفنان فاروق فلوكس والمخرج والمنتج المغربي نبيل عيوش.

وتواصل الدورة الحالية تقديم برنامجها السينمائي والفكري الحافل، الذي بدأ مع الافتتاح ويمتد إلى الأيام التالية. ويعكس الحفل الجانب الاحتفالي للمهرجان، إلى جانب الحضور الفني الذي يجمع أجيالا مختلفة من الفنانين والجمهور.

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تكريم مدحت العدل وفاروق فلوكس ونبيل عيوش في افتتاح الدورة

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدكتور مدحت العدل بمنحه جائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، في لحظات وصفها الحضور بالدافئة والمؤثرة. ويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرته الطويلة في خدمة السينما المصرية.

كما كرّم المهرجان الفنان القدير فاروق فلوكس، ومنحه جائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر" خلال حفل الافتتاح. وجاء التكريم برئاسة حسين فهمي، الذي يقود الدورة السابعة والأربعين للمهرجان.

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وفي السياق نفسه، كرّم المهرجان المخرج والمنتج المغربي نبيل عيوش خلال حفل افتتاح الدورة. ويبرز هذا التكريم الحضور العربي في فعاليات المهرجان، بجانب الأسماء المصرية التي شملها الحفل.

نجوم الفن يتصدرون حفل الافتتاح على السجادة الحمراء

حرصت الفنانة القديرة سهير المرشدي على حضور حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برفقة ابنتها الفنانة حنان مطاوع. وأكد هذا الحضور العائلي الفني حضور جيلين من الممثلات على منصة الحفل.

وخطف النجم خالد النبوي الأنظار خلال مشاركته في حفل الافتتاح، الذي انطلقت فعالياته بدار الأوبرا المصرية. وأثارت مشاركته اهتمام المصورين والجمهور الحاضر أمام المسرح.

وأطل الفنان شريف منير على السجادة الحمراء بحضور لافت وأناقة اعتاد عليها الجمهور، في حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين. وتعكس هذه الإطلالات حجم الاهتمام الذي يحظى به الحدث بين نجوم الصف الأول.

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برنامج الدورة السابعة والأربعين يمتد بمحاوره السينمائية والفكرية

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تقديم برنامجه السينمائي والفكري في اليوم الثاني من الدورة السابعة والأربعين، بعد انطلاق الافتتاح في دار الأوبرا المصرية. ويضم البرنامج عروضا وفعاليات فكرية إلى جانب الاحتفالات التكريمية.

ويتابع الجمهور الفعاليات التي تقام تحت رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، والتي تجمع بين العروض السينمائية والنقاشات الفكرية. ويمنح هذا التنوع الزوار فرصة متابعة السينما من جوانبها الفنية والثقافية.

ويتوقع أن تتوالى الفعاليات خلال الأيام المقبلة وفق البرنامج المعلن للدورة، مع استمرار الحضور الجماهيري والفني في دار الأوبرا المصرية. ويبقى الافتتاح بداية لمسار يضم عددا من المحطات السينمائية والتكريمية حتى نهاية الدورة.